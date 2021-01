Harry e Meghan lasciano per sempre i social

Harry e Meghan hanno deciso di lasciare per sempre i social network. Il Sunday Times cita le parole di un insider, secondo cui i Sussex non vorrebbero più avere nulla a che fare con le piattaforme social, né a titolo personale né per quel che riguarda la promozione della fondazione Archewell o di altre iniziative benefiche di cui si occupano. Il motivo è molto semplice e riguarda una piaga che molti hanno avuto il dispiacere di sperimentare: gli hater. Stando alle indiscrezioni Harry e Meghan ne avrebbero abbastanza di sopportare insulti, offese e pregiudizi sulle loro scelte e sulla loro vita. La fonte definisce “insostenibile” la quantità di invettive che i duchi ricevono.

Ricorderete che la coppia ha chiuso i profili Twitter e Instagram lo scorso anno, dopo la Megxit. All’epoca sembrava più un arrivederci, dettato dal divieto di usare i termini “Sussex Royal”, imposto dalla regina Elisabetta. Aspettavamo, quindi, un ritorno social di Harry e Meghan, magari attraverso Archewell, oppure usando solo i loro nomi di battesimo, per esempio. Ciò non è accaduto e ora i Sussex sarebbero ben contenti di restare alla larga da questi mezzi di comunicazione. Per la verità, leggendo “Finding Freedom”, avevamo già intuito che il rapporto tra i duchi e i social non fosse idilliaco. I due, come racconta la biografia, hanno dovuto fronteggiare, solo con il silenzio, numerosi attacchi gratuiti. Da quando è stato ufficializzato il fidanzamento, Harry e Meghan sono stati bersagliati senza pietà.

Il principe Harry dovrebbe essere più preparato (almeno in teoria) a questo tipo di aggressioni verbali, poiché nella royal family vige la regola di ignorare, non rispondere a meno che non si tratti di questioni davvero importanti che, però, non vanno comunque risolte sui social. Certe dispute non giovano all’immagine della Corona, che deve rimanere inattaccabile (sempre in teoria). Meghan Markle, forse, ha sofferto di più l’impossibilità di mettere a tacere gli hater definitivamente (ma è davvero possibile?) e, soprattutto, il fatto che la royal family non avrebbe mai mosso un dito per difenderla (ma vale il discorso già fatto).

Adesso, però, le carte in tavola sono cambiate. Harry e Meghan si sono espressi diverse volte contro l’odio online. Ricorderete, per esempio, che durante il Time100 Talks i due dichiararono che “i social hanno scatenato una crisi di odio globale” e che hanno preferito chiudere i loro account “per autopreservazione” . Harry disse che i social media: “distraggono le persone da tutto il resto, dalle cose importanti da fare, scatenando una crisi globale di odio, di cattiva informazione e di salute mentale”. La coppia sottolineò la tossicità della rete e Meghan, al Fortune’s Most Powerful Women Next Gen Virtual Summit, parlò di “persone come drogate”.