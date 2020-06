La Corona trema: "Meghan voleva diventare regina. Non è riuscita e se ne è andata"

Nuovi dardi avvelenati sono stati scagliati contro Meghan Markle e il principe Harry. Se già ai tempi del royal wedding dei duchi era difficile stabilire il confine tra verità, mezza verità, semplice bugia e accanita persecuzione nell'enorme mole di notizie che circolavano sui giornali, adesso è quasi impossibile. I Sussex non fanno in tempo a schivare un colpo che già devono prepararsi a fronteggiarne un altro. Se le critiche mosse contro di loro abbiano solide basi è tutto un altro discorso da verificare. La stampa inglese spesso è stata fin troppo diretta nei confronti di Harry e Meghan i quali, stanchi del gossip, hanno fatto ricorso alle vie legali. Possiamo discutere su quanto davvero i duchi temano la costante attenzione mediatica e su quanto, invece, la cerchino più o meno consapevolmente.

Ora, però, le accuse contro i Sussex sono diventate più pesanti. Naturalmente non abbiamo prove che le confermino o le smentiscano, quindi è molto importante leggerle senza alcun tipo di pregiudizio ed evitando di elaborare teorie che per ora non trovano alcun riscontro nella realtà. Secondo il documentario trasmesso da Channel 5 “William and Kate. Too Good to be True” (“William e Kate. Troppo buoni per essere veri” e già il titolo è tutto un programma), tra i figli di Lady Diana i sentimenti dominanti sarebbero l’invidia e la gelosia. Il principe Harry avrebbe sempre invidiato il fratello, il suo destino regale, le attenzioni che questi riceveva in virtù del suo ruolo. Dal canto suo il principe William non avrebbe mai sottovalutato il peso della Corona e l’idea delle future responsabilità lo avrebbe spinto a chiedersi diverse volte se avesse davvero la stoffa di un re.

Sembra persino che il primogenito del principe Carlo non fosse così sicuro di voler regnare e avesse manifestato i suoi dubbi in proposito a Lady Diana. Se fosse vero non ci sarebbe nulla di strano. Di solito un compito di tale portata non è esente da incertezze e ripensamenti. Se, però, la mente del principe William era piena di domande senza risposta, quella del fratello sarebbe stata occupata interamente da un obiettivo: diventare re. Nel documentario l’esperta Anna Pasternak (se ve lo state chiedendo, sì, è proprio la pronipote dello scrittore Boris Pasternak) sostiene che Harry sarebbe stato felicissimo di occupare il posto destinato al fratello sul trono. Questo avrebbe creato degli attriti tra i due figli di Lady Diana. Incomprensioni che si sarebbero manifestate già durante l’infanzia e che avrebbero portato il principe Harry sulla strada di una ribellione scapestrata, fatta di continue feste, bevute e un inopportuno travestimento da soldato nazista che purtroppo tutti ricordiamo.

Non sarebbe impossibile e neppure assurdo pensare che tra i fratelli vi sia stata qualche tensione generata dalla gelosia. Il problema è che non possiamo dimostrarlo. È normale che un futuro sovrano goda di una grande attenzione già in famiglia e accade che i fratelli minori ne soffrano, che si sentano trascurati (qualcosa di simile è successo anche alla principessa Margaret). Di solito si tratta di situazioni che si superano con l’età. I piccoli principi crescono, rafforzano il carattere, si rendono conto che una corona porta con sé non solo dei privilegi e che il mondo è fatto di molte altre cose, non solo di un trono. Inoltre questi principi ormai adulti sono piuttosto impegnati a realizzarsi come individui, se vogliono anche a farsi una famiglia. Quest’ultimo punto ci interessa in modo particolare, perché la scelta delle persone con cui condividere l’esistenza potrebbe avere delle ripercussioni su questioni considerate ormai archiviate.

Infatti secondo il documentario trasmesso da Channel 5 Meghan Markle avrebbe "approfittato" di questa gelosia più o meno latente tra William e Harry, mettendosi in mezzo tra loro. La duchessa di Sussex avrebbe sperato che suo cognato rinunciasse definitivamente al trono, che si facesse da parte consentendo a Harry di regnare e a lei di diventare principessa o regina consorte. Il documentario sposerebbe la tesi secondo cui la massima aspirazione di Meghan Markle sarebbe stata quella di portare una corona e impugnare uno scettro, essere al centro dell’attenzione del mondo, forse il personaggio più riconosciuto del globo. Insomma la moglie di Harry avrebbe voluto far parte della Storia ed era certa di potervi riuscire.

Questa presunta, sfrenata ambizione si sarebbe fermata di fronte al diritto dinastico del principe William, ormai adulto e deciso ad assumersi la responsabilità di un futuro sovrano. A quel punto Meghan Markle, ormai era già sposata e incinta di Archie, non avrebbe avuto altra chance se non quella di chinare la testa, rassegnandosi al fatto che non avrebbe mai potuto impreziosirla con un diadema reale. I suoi sogni di gloria si sarebbero spezzati di fronte alla realtà e questo l’avrebbe delusa, spingendola a lasciare Londra. Per lei sarebbe stato impossibile accettare che fosse Kate Middleton a prendere il posto che in qualche modo sentiva già suo. Verità o bugia? Non lo sappiamo. Di certo le accuse formulate nel documentario sono gravi e in mancanza di certezze vanno prese con un certo distacco, dubitando perfino di quello che potrebbe apparire più ovvio.