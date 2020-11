L'ipotesi choc: "Il principe William ha nascosto la sua positività per paura che Harry potesse diventare re"

Il Covid-19 ha fatto molta paura anche alla famiglia reale inglese. Nella sua prima fase, infatti, come hanno riportato le notizie da Londra, sia il principe Carlo che il principe William sono stati colpiti dal virus. Entrambi sono riusciti a sconfiggere l’infezione, ma il primogenito e futuro re, pare che abbia avuto dovuto difendersi da una forma piuttosto acuta del virus, dato che avrebbe avuto alcuni problemi respiratori. Il peggio però è passato e in famiglia tutti possono tirare un sospiro di sollievo. La notizia di quanto è accaduto al principe William è trapelata di recente, solo per non far preoccupare la popolazione già terribilmente colpita da un virus letale e insidioso. Ci sarebbe però un retroscena choc sulla scelta di tenere nascosta la verità su William.

Roberta Fiorito e Rachel Bowie, due esperte e studiose della famiglia reale, ne hanno parlano al podcast Royally Obsessed. E nell’intervista rivelano che il principe avrebbe tenuto segreto il suo stato di salute per paura che "Harry potesse diventare re". Ma andiamo con ordine. Considerato lo scenario che i reali inglesi hanno dovuto affrontare, l’ipotesi delle due esperte non era poi così tanto fantasiosa. Se la Regina Elisabetta avesse già abdicato a favore del figlio e con la malattia sviluppata da Carlo, sarebbe stato il Principe William a salire sul trono. Ma dato che il primogenito è stato anche lui colpito dal virus, la reggenza sarebbe passata a George. In quanto minorenne però, e secondo quanto è scritto nel Recency Act, il principe Harry avrebbe dovuto guidare il Paese durante la fase acuta della pandemia.

Uno scenario molto complesso perché, al momento, Harry non è un membro attivo dalla famiglia e di conseguenza non sarebbe stato poi così semplice gestire la situazione. Le due esperte, quindi, rivelano che la scelta di nascondere le condizioni del Principe William è stata voluta da tutta la famiglia, proprio per evitare che si abbattesse sulla royal un tornado di proporzioni bibliche. Questo fa capire come, dopo la Megxit, tutta la royal family non abbia alcuna intenziona di ricucire lo strappo con Harry e Meghan che ora vivono sereni a Los Angeles. Durante l’intervista, inoltre, le esperte parlano anche di un’altra ipotesi. Come è accaduto per il ministro Johnson, pare che la segretezza delle condizioni del Principe siano legate a un fattore ben preciso: anche la famiglia reale voleva minimizzare sulla "frenesia" del contagio. Purtroppo, la verità sta nel mezzo. E fino a quando la casa reale non rilascia dichiarazioni ufficiali i rumor e le indiscrezioni restano tali.