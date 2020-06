La grande guerra tra William ed Harry: ecco cosa c'è dietro

Continuano a fioccare indiscrezioni sul rapporto conflittuale tra il Principe Harry e il Principe William. Nell’ultimo periodo, proprio a causa della Megxit, pare che i figli di Lady Diana non siano riusciti a conciliare le loro incomprensioni, e da quel che riportano le fonti interne di palazzo, pare che i dissidi siano del tutto inconciliabili. Neanche l’improvvisa malattia, affrontata e sconfitta dal principe Carlo, sarebbe riuscita a riavvicinare William e Harry. I due principi sono due rette parallele. Ci sarebbe però un motivo che spiegherebbe perché nessuno dei due riesce a trovare un modo per mettere fine a una lunga serie di litigi. E la colpa non sarebbe né di Kate né di Meghan, dato che per lungo tempo si vociferava che le due duchesse avrebbero spinto i fratelli l’uno contro l’altro. Anzi alla base dei dissidi ci sarebbe la realizzazione di una statua dedicata a Lady Diana.

Il Principe Harry e William non hanno mai avuto un rapporto sereno, ma dal 2017 ad oggi, quelle incomprensioni si sono acuite sempre di più per diventare poi assolutamente inconciliabili. Nel marzo di tre anni fa, insieme al Conte Spencer, i due fratelli volevo celebrare il ricordo della madre istituendo una giornata in suo onore, così che il popolo britannico potesse in certo modo mantenere alto il buon nome della Principessa morta a Parigi nel 1997. Si sarebbe chiamata “la giornata della Gentilezza”, e per un solo giorno, a Londra ci sarebbero state diverse manifestazioni per ricordare il mito di Lady D. Per l’occasione, sia Harry che William, avevo contattato lo scultore Ian Rank-Broadley (che ha già lavorato per la famiglia reale inglese per un ritratto della sovrana), per realizzare una statua in onore di Lady D. che si sarebbe dovuto posizione all’interno del White Garden. Il progetto però non si è mai realizzato, proprio perché i due principi in nessun modo avrebbero trovato un accordo e un pensiero comune.

È stato un vero e proprio argomento di discussione. Harry e William si sono dibattuti sull’aspetto della statua e sulla reale somiglianza di Lady Diana. Nel 2019, come riportano le fonti interne di palazzo, il progetto era tornato nelle mani dell’architetto, affermando che la statua sarebbe stata ultimata molto presto, ma per un’altra serie di inconvenienti, il progetto è tornato nell’ombra. Sta di fatto che questi dissidi tra il Principe Harry e William sarebbero stati “annunciati” in passato dalla stessa Lady Diana, la quale aveva predetto che i figli avrebbero avuto molti problemi da risolvere una volta diventati adulti, tanto da non riuscire a conciliare le loro divergenze.