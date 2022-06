L'abito di Marilyn, il fondoschiena, la toppa: il video "incastra" Kim Kardashian

Le generose forme di Kim Kardashian, che l'hanno resa famosa in tutto il mondo, questa volta hanno fatto un gran bel danno. All'ultimo Met Gala l'imprenditrice armena ha indossato l'iconico abito, che Marilyn Monroe sfoggiò in occasione della festa di compleanno di John F. Kennedy nel 1962. Ma per farlo aderire al suo corpo, decisamente diverso da quello della diva degli anni '50, avrebbe scomodato sarte e stilyst, che avrebbero modificato irrimediabilmente lo storico abito.

L'accusa è arrivata dall'esperto e collezionista Scott Fortner, che sui social ha mostrato il "prima e dopo" dell'abito modificato. Nelle immagini il vestito, realizzato in un delicato tessuto di seta soufflé, sembra privo di molti cristalli e con diversi piccoli strappi lungo la cucitura della cerniera. " Danni significativi ", ha rivelato Fortner, le cui parole hanno trovato conferma nella dichiarazione rilasciata da Chad Michael Morrisette, che curò l'allestimento della mostra su Marilyn in cui spiccava proprio quell'abito: " Conosco questo vestito e il danno è così evidente. Ho lasciato Ripley's in lacrime. Sono corso fuori con la mano sulla bocca, trattenendo le lacrime, perché non potevo credere al danno che hanno permesso che accadesse per una trovata pubblicitaria ".

Dunque sarebbe tutta colpa del fisico a pera di Kim Kardashian, che non poteva essere contenuto dall'iconico vestito cucito su misura sul fisico longilineo della Monroe. A dimostrarlo è un video che circola da ore sui social network. Nel filmato Kim Kardashian indossa il celebre abito, che però si rivela impossibile da chiudere perché troppo piccolo rispetto al suo fondoschiena. Le sarte avrebbero dunque apportato la modifica per consentirle di indossarlo perfettamente.

Kim Kardashian avrebbe dichiarato di avere seguito una rigida dieta e un ferreo allenamento per tre settimane per entrare nel vestito senza bisogno di modifiche. Ma a quanto pare questo non sarebbe bastato a farla scivolare nell'abito di Marylin. Un dubbio però sussiste. Nonostante le dichiarazioni rilasciate dai due esperti, dall'entourage dalla Kardashian avrebbero fatto sapere che sul red carpet l'influencer ha indossato il vero vestito della Monroe con la cerniara aperta (che lei avrebbe nascosto con la vistosa stola), per poi sostituirlo con una replica. Ma le foto mostrate da Fortner mostrano un'altra verità.