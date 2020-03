Lacrime di dolore per Madonna: la star cade durante il concerto

Il periodo nero per la regina della trasgressione continua inesorabile. Impegnata nel tour del suo Madame X che sta attraversando tutte le più grandi capitali europee, Madonna oltre alla fatica e allo stress del tour, deve affrontare anche diversi problemi di salute. Problemi che, a prima vista, sembrano insormontabili. Infatti negli ultimi mesi sono tante le date cancellate e sono molti i fan indignati per il comportamento di Madonna. Il suo staff sui social cerca di arginare i danni, ma la situazione si complica ogni giorno di più. E quanto sarebbe successo a Parigi nel corso del fine settimana, confermerebbe un’ipotesi che da tempo sta popolando quasi tutti i giornali specializzati. Ovvero che per Lady Ciccone è tempo di trovare un po’ di pace e appendere al chiodo l’abito da regina della dancefloor.

Non ci sono foto o video in merito alla piccola tragedia in cui Madonna sarebbe stata protagonista allo show di Parigi, ma il sussurro dei fan si rincorrere in lungo e in largo tra i fili del web. Il suo Madame X tour ha fatto tappa a Le Grand Rex di Parigi e, come è stato racconto dal pubblico presente, durante un’esibizione, Madonna sul palco avrebbe avuto una rovinosa caduta e, successivamente, sarebbe scoppiata a piangere. La star, infatti, sarebbe stata sorretta da un ballerino durante un’acrobazia, ma non riuscendo più a reggersi sulle gambe, sarebbe caduta dalla sedia sotto lo stupore di tutti. L’artista si sarebbe scusata e, in lacrime sorretta da un bastone, si sarebbe allontanata dalle scene. Questo perché, nonostante le cure, i problemi al ginocchio ancora non sono risolti.

Madonna in ogni modo sta cercando di mettersi in forma per mantenere l’impegno preso e continuare il suo tour, tanto da sottoporsi a un’intensiva sessione di riabilitazione. Sembra però che i progressi non siano abbastanza. Madonna infatti, proprio a causa di questo infortunio, è stata costretta ad annullare diverse tappe del suo tour, persino a poche ore dalla data di inizio.

Quello di Parigi è stato confermato all’ultimo minuto, ma da quel che sembra non è stato comunque uno show memorabile. Come riporta però un video che è trapelato sul suo profilo Instagram, Madonna dopo che stata portata via dal palco ha comunque portato a termine la scaletta prestabilita. Lo spettacolo doveva andare avanti. Ma non è tutto oro quello che luccica. Chissà se questo incidente farà capire alla pop star che è tempo di prendersi un attimo di meritato riposo.