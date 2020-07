Dopo la fine del matrimonio con Tara, Cristian Galella si vede con Selvaggia Roma?

Quella tra Tara Gabrieletto e Cristian Galella è stata una delle coppie più longeve del programma Uomini e Donne. I due sono convolati a nozze nel 2016 ma non hanno mai avuto figli e dopo l'esperienza nel programma di Maria De Filippi, e qualche altra partecipazione a diversi reality, si sono ritirati dal mondo dello spettacolo, non senza qualche (seppur timida) polemica.

Pochi giorni fa è arrivato l'annuncio della loro separazione e da quel momento Tara Gabrielletto, nota anche per il suo carattere schietto e senza filtri, ha fatto qualche allusione ambigua nei confronti del suo ex marito. In queste ore sui social è stato svelato un dettaglio che potrebbe legare Cristian Galella a Selvaggia Roma, influencer ed ex partecipante di Temptation Island insieme a Francesco Chiofalo.

Tra loro è finita ma Galella ha rassicurato di aver mantenuto ottimi rapporti con la Gabrieletto, nonostante lei pochi giorni fa abbia rilasciato una dichiarazione che ha fatto molto scalpore tra i fan della coppia. Da quando tra loro è finita, infatti, sembra che il ragazzo abbia iniziato a usare Instagram con maggiore frequenza, tanto che è stato proprio attraverso il social network che ha annunciato la fine del matrimonio. In più occasioni Tara Gabrieletto è dovuta intervenire per chiedere ai suoi seguaci di non segnalarle più i movimenti social del suo ex marito: " Non mi mandate più nulla che riguardi lui, quello che fa o che non fa, con chi si vede. Non me ne frega nulla ". Dopo questo commento piccato ai follower, Tara Gabrieletto ha anche risposto a chi le ha fatto notare l'impegno maggiore sui social dell'ex: " So che è diventato più social adesso e che pubblica tanto. Non siate stupidi. Ognuno tragga le proprie conclusioni ".

Ecco quindi che, pochi giorni dopo, compare proprio su Instagram un video che ritrae Cristian Galella e Selvaggia Roma insieme in un locale. Immagini che hanno scatenato il gossip tra i fan della coppia, che ora sono divisi tra chi ha preso le parti di Tara e chi quelle di Cristian. Solo un rapporto di amicizia tra i due oppure c'è del tenero? A pubblicare la "prova" è stato proprio Galella, che ha ripostato nelle sue storie un video che li vede insieme e vicini. I due erano a cena con altre persone e non da soli e questo potrebbe lasciar intendere che, forse, ci potrebbe essere solo un'amicizia in fiore. Ma c'è chi è pronto a scommettere che a fiorire potrebbe essere ben altro.