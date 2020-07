Tara e Cristian si dicono addio: "Non mettete becco in questa situazione"

Altro che crisi del settimo anno. Cristian Gallella e Tara Gabrieletto, una delle coppie storiche di Uomini e Donne, hanno deciso di dirsi definitivamente addio dopo aver festeggiato l'ottavo anniversario insieme. Dopo quattro anni di fidanzamento e altrettanti di matrimonio (avrebbero festeggiato il prossimo settembre) Tara e Cristian si separano.

Un fulmine a ciel sereno per i loro fan che li seguono ormai dal 2012, anno in cui conquistarono pubblico e telespettatori di Uomini e Donne. La loro storia d'amore, fatta di alti e bassi, aveva infatti conquistato tutti e la scelta finale, fatta durante un ballo senza neppure attendere la finalissima, aveva fatto sciogliere anche i meno romantici. Dopo quattro anni di amore, la coppia aveva deciso di sposarsi, celebrando (nel 2016) uno dei primi matrimoni mediatici nati dagli studi del dating show di Maria De Filippi.

Oggi, alla vigilia del loro quarto anniversario di nozze, che si sarebbe celebrato il prossimo settembre, la Cristian e Tara si sono lasciati. Definitivamente. La prima a manifestare un malessere era stata Tara, pochi giorni fa, con un video condiviso su Instagram. Nelle storie del suo profilo la vicentina aveva confessato ai suoi follower di vivere un momento difficile e tutt'altro che sereno e di essersi presa, in accordo con Cristian, una pausa di riflessione. A distanza di pochissimo, però, è stato un video di Galella a mettere la parola fine ai pettegolezzi. " Io e Tara abbiamo deciso di separarci - ha spiegato su Instagram Cristian con alcuni video chiarificatori -. Ognuno prende la propria strada ma non metteremo mai in piazza i motivi che ci hanno portato a questa decisione. Non vedrete mai interviste, nessun tipo di cosa inerente al nostro rapporto perché i motivi della nostra separazione sono nostri e solo noi li sappiamo. E li vogliamo mantenere tali ".