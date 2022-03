"Non volevo lasciare". L'addio di Terence Hill a Don Matteo diventa un caso

La fiction Don Matteo sta per tornare in televisione, ma all'appello mancherà il protagonista principale Terence Hill. L'attore, che dal 2000 vestiva i panni del sacerdote-investigatore della serie, lascia il posto al nuovo arrivato Don Massimo, interpretato da Raoul Bova.

Il passaggio di testimone è cosa nota da mesi, cioè da quando sono iniziate le riprese della stagione numero tredici. Ma Terence Hill non ha mai spiegato le ragioni del suo addio. Oggi, a pochi giorni dalla messa in onda della prima puntata della nuova stagione (su Rai Uno dal 31 marzo), l'attore ha rotto il silenzio. " In realtà non volevo smettere di fare Don Matteo ", ha svelato l'interprete - al secolo Mario Girotti - nell'intervista esclusiva rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni.

L'attore veneziano ha raccontato di avere accarezzato l'idea di ridimensionare il suo impegno sul set, dove i ritmi e gli orari erano diventati troppo impegnativi per lui che, tra pochi giorni, compirà 83 anni. Lasciare definitivamente, però, non rientrava nei suoi piani. Non dopo 13 stagioni, 259 episodi e vent'anni di attaccamento a un ruolo, quello di Don Matteo, che lo ha fatto entrare nel cuore dei telespettatori. " Avrei solo voluto farlo in maniera diversa perché i tempi del set erano molto impegnativi. Durante le riprese di questa ultima stagione, le giornate di lavoro erano lunghissime, dormivo cinque ore per notte. Bellissimo, per carità, ma anche stancante ".



Alla rivista, Terence Hill ha svelato di avere proposto alla produzione di adottare il modello della serie il Commissario Montalbano, passando da una fiction in dieci puntate a una mini serie basata su quattro film: " Avevo proposto di fare quattro film all'anno. Purtroppo la mia idea non è stata accettata dalla Rai che, per ottimizzare i costi, ha bisogno della serie lunga ". Così è arrivato l'addio. L'uscita di scena di Don Matteo - Terence Hill non lascia strascichi assicura l'attore: " Al personaggio non avrei potuto dare altro. Tutte le cose hanno un inizio e hanno una fine, ed è giusto così ". Quello di Hill, al momento, è solo un arrivederci. Nella nuova serie Don Matteo il pubblico potrà vederlo fino alla quarta puntata, poi l'attore tornerà protagonista sul piccolo schermo con due film entro fine anno.