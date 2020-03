Lady Gaga, nuova foto con il fidanzato

Una selfie di coppia per Lady Gaga e il nuovo fidanzato Michael Polansky: la cantante è sempre pronta a condividere le immagini del suo privato con i suoi tantissimi fan e follower. Lady Gaga ha pubblicato uno scatto che la immortala accanto al nuovo amore, a bordo di un aeroplano - presumibilmente il jet privato dell'artista - diretti verso una meta misteriosa.

Il selfie sottolinea la nuova scelta cromatica dell'artista, completamente orientata verso tutte le varianti del rosa che ricoprono i suoi lunghi capelli, che definiscono l'outfit e caratterizzato il makeup a eccezione degli occhi. I due appaiono felici e molto affiatati: la stessa artista sottolinea l'unione con un " I’ve got a STUPID love" - ovvero "ho uno stupido amore" - parafrasando i titolo della sua canzone ora in rotazione radiofonica e televisiva.

In una successiva immagine, Lady Gaga appare abbracciata a Michael fasciata in un abito cortissimo nero, pari a un corsetto con tanto di calze a rete nere. Testa reclinata all'indietro, la cantante è sorretta dal braccio del nuovo fidanzato, pronti per una serata di coppia in giro per la città. Lady Gaga è uscita allo scoperto solo un mese fa pubblicando alcune immagini che la ritraevano al fianco di Polansky, una confessione in grado di allontanare il gossip. La coppia sembra molto unita e affiata, tanto da spingere la popstar a commentare le foto con molto amore e con tanto di dichiarazione ufficiale.

Le immagini che la ritraggono al fianco di Michael spazzano via il recente passato sentimentale della cantante che, solo un anno fa, era pronta a raggiungere Christian Carino all'altare. I due erano pronti a giurarsi amore eterno prima dell'annullamento del matrimonio e della separazione definitiva. Ora Lady Gaga sembra aver ritrovato la stabilità affettiva e il sorriso a fianco del nuovo fidanzato: l'imprenditore e investore che da un mese sembra averla colpita al cuore.

Sempre al centro dell'attenzione per le sue doti artistiche, per i look graffianti e per la sua vita sentimentale, ora Lady Gaga sembra aver trovato nel nuovo compagno quella serenità amorosa che cerca da sempre.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?