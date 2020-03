Lady Gaga posta il secondo selfie con il nuovo fidanzato Michael Polansky

Il motto della camaleontica ed eclettica Lady Gaga è stupire, il suo segno distintivo è choccare il pubblico con le sue trasformazioni di stile. Oltre alla vita mondana, anche sui social Miss Germanotta può dare sfoggio a tutti i suoi look stravaganti e appariscenti e postare alcuni scorci di vita privata. Il nuovo selfie di Gaga, il secondo da quando un mese fa ha ufficializzato la sua storia d'amore con l'ultima fiamma Michael Polansky, ha sorpreso i fan della pop star, ma non più di tanto conoscendo l'indole esuberante dell'artista. Nello scatto appare lei, la reginetta del pop di origini ttaliane, con i suoi originali capelli rosa assieme al nuovo fidanzato, il bello e intelligente impenditire della Silicon Valley, avvolti in un abbraccio amorevole. La cantante 33enne è uscita allo scoperto circa un mese fa quando agli inizi di febbraio ha mostrato al mondo il suo nuovo amore postando la prima foto sui social. La "Mother Monster" è amatissima dal popol web dove conta 40 milioni di follower, che Gaga chiama i suoi "piccoli mostri".

Lady Gaga sembra davvero presa dall'innamoramento per Michael Polanski. La coppia è stata avvistata insieme in pubblico qualche tempo fa mentre erano a Miami durante il weekend del Super Bowl, suscitando grande clamore mediatico. Polansky, 33 anni come la cantante, è laureato in matematica ad Harvard, ed è l'amministratore delegato della Parker Group, azienda con sede a San Francisco nell'area produttiva della Silicon Valley. Ha fondato con Sean Parker, ex socio-fondatore di Facebook, il Parker Institute for Cancer Immunotherapy, un istituto che si occupa della ricerca per debellare il cancro. Dopo relazioni tumultuose e traballanti, prima con il tecnico del suono Don Horton, e, successivamente, con l'ex fidanzato Christian Carino, con il quale avrebbe dovuto convolare a nozze, ma mollato dalla cantante all'inizio del 2019, adesso Gaga fa coppia fissa con l'imprenditore statunitense.

Dopo la storia naufragata con il suo manager Carino, circa un anno fa, i rumors parlavano di un presunto flirt nato tra Lady Gaga e Bradley Cooper. Ma la storia con l'attore americano parrebbe essersi rivelata un vero bluff architettato per meri scopi promozonali. Cupido è tornato a trafiggere e a far batter nuovamente il cuore solitario della pop star. Pochi mesi or sono Eros le ha fatto incontrare fatalmente MIchael durante un evento di beneficenza in quel di Los Angeles organizzato dalla sua fondazione. Polansky e Lady Gaga sono usciti allo scoperto per la prima volta mentre trascorrevano il Capodanno a Las Vegas. Più recentemente sono stati paparazzati mentre si baciavano sul balcone di una villa a Miami alcuni giorni prima del concerto del Super Bowl. I due innamorati hanno reso ufficiale la relazione circa un mese fa con la prima foto insieme postata da Lady Gaga sul suo account social. Dopo qualche mese la storia tra Lady Gaga e Michael Polansky pare vada a gonfie vele e la riprova viene di nuovo dai social dove i due hanno condiviso un selfie, il secondo, su Instagram. A quanto pare quando Gaga posta una foto di un fidanzato sul suo profilo IG riveli che sia davvero una relazione d'amore seria.

Il selfie romantico di Lady Gaga insieme al suo nuovo fidanzato

La cantante di "Shallow" ha detto sì nuovamente all'amore e, oggi, sembra che viva una fase felice. Lady Gaga e Il nuovo fidanzato Michael Polansky si frequentano da dicembre. Questa volta la cantante americana si è legata sentimentalmente a un uomo del tutto avulso dal mondo della musica e dello showbiz, una persona riservata che ripugna i riflettori e il gossip. Soltanto ai primi di febbraio l'artista aveva ufficializzato la storia d'amore con Michael Polansky. Sul suo profilo Instagram "Mother Monster" ha pubblicato la seconda foto in compagnia di Michael che la ritrae seduta sulle gambe dell'affascinante imprenditore che la avvinghia con passione alle sue spalle. Dall'alto della sua originalità e del suo estro artistico, Gaga ha scritto tale ironico e romantico messaggio " I’ve got a STUPID love " a corredo dello scatto insieme al nuovo fidanzato Michael Polansky. " Abbiamo uno stupido amore " è la frase oggetto del post condiviso sul suo profilo ufficiale Instagram da Miss Germanotta, in cui cita il titolo del suo nuovo brano "Stupid Love".

Lady Gaga nello scatto social appare in aereo con la sua nuova fiamma, il bello e colto Michael Polansky. La cantante e il Ceo della Parker Group pare siano in viaggio verso una meta a noi ignota (alcune indscrezioni e pettegolezzi riferiscono che stiano fuggendo da New York a caiusa dell'epidemia del Coronavirus) e dall'espressione dei loro volti sembrano vivere in simbiosi la loro liaison e al massimo della felictà. La coppia pare sprizzi gioia e amore da tutti i pori e i loro occhi rivelano tutta la passione che nutrono l'uno per l'atro. La pop star di origini taliane ha in cantiere una nuova impresa musicale: "Chromatica" è il sesto album in produzione di Lady Gaga e uscirà il prossimo 10 aprile. Lady Gaga sembra davvero folgorata dall'amore per il giovane e interessante Michael Polansky. Chissà se l'esibizionista prima donna Gaga resisterà nel ruolo di dolce metà "dimidiata".