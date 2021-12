In "Lady Gucci" Patrizia Reggiani si racconta

Al cinema se volete vedere una versione soft e romanzata. Sul Nove se volete conoscere la vera storia, con interviste ai protagonisti reali. Oggi arriva nelle sale il sontuoso film House of Gucci, con Lady Gaga nella parte di Patrizia Reggiani e la regia di Ridley Scott e - forse non è proprio una coincidenza - in contemporanea Discovery mette in chiaro (appunto sul canale Nove) il documentario Lady Gucci, firmato da Flavia Triggiani e Marina Loi per Videa Next Station.

Nel filmato, Patrizia Reggiani, condannata a 26 anni di carcere - di cui 17 trascorsi in cella - come mandante dell'omicidio di suo marito Maurizio, l'erede del famoso marchio di moda, si racconta, senza omettere nulla delle sue follie: il matrimonio da favola, la vita lussuosa e poi la decisione criminale. Ricorda che, accecata dalla gelosia perché il marito aveva un'altra donna, andava in giro a chiedere a chiunque se fosse disposto ad ammazzare il padre delle sue due figlie. Racconta a Discovery: «Maurizio aveva quattro case a Sankt Moritz e non ce ne voleva dare neanche una». Vederlo morto era diventata un'ossessione: «Io ho un difetto, non so mirare. Avrei dovuto trovare questa Banda Bassotti che me l'hanno fatto». Pina Auriemma, la maga sua amica che l'aiutò a trovare quella banda di balordi, spiega: «L'unica cretina che le ha dato retta sono io. Ma per me doveva essere una truffa, questi non sapevano maneggiare una pistola, non avevo nessuna intenzione di far uccidere Maurizio». Oltre alle interviste, il documentario raccoglie ricordi e pareri di chi ha seguito il caso, come Luca Fazzo, esperto di cronaca giudiziaria del Giornale. Nel documentario si racconta anche la figura della madre di Patrizia, Silvana Barbieri, la vera dark lady della storia che allevò la figlia con l'unico obiettivo dell'arrampicata sociale, della caccia al marito ricco.

Oggi Patrizia Reggiani, per niente fiaccata dagli anni di carcere, sta lottando in tribunale contro le figlie per avere i soldi del vitalizio che il marito le aveva garantito, qualcosa come trenta milioni di euro con gli arretrati. Ecco, questa è la Reggiani: guardate il documentario per capirla meglio.