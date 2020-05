Lady Zarate mette in mostra il lato B, pioggia di critiche: "Che senso ha?"

Mauro Zarate dopo tanti anni passati in Europa tra le fila di Birmingham, Lazio, Inter, West Ham, QPR, West Ham, Fiorentina con alcune brevi parentesi con l'Al-Sadd in Qatar e Al-Nasr a Dubai, ha deciso nel 2018 di tornare in Argentina tra le fila del Boca Juniors. L'ex canterano del Velez Sarsfield avrebbe sicuramente potuto fare molto di più in carriera visto l'enorme talento e invece è arrivato a 33 anni ed è rimasto un po' incompiuto a livello calcistico.

Se all'interno del rettangolo di gioco le cose sarebbero potute andare meglio, nella vita privata tutto procede a gonfie vele con la sua Natalie Weber che due anni fa aveva allontanato una presunta crisi: "In un programma mi hanno chiesto se Mauro fosse geloso. Ma non è un giocatore polemico e non gradisce i media, l’esposizione … non siamo in crisi. Mauro è geloso, ma si controlla bene" .

Natalie vanta oltre 600.000 follower su Instagram, 609.000 per la precisione, e tempo fa aveva svelato dei particolari intimi suoi e di Zarate durante una diretta televisiva: "Se depilo tutto mio marito, anche i testicoli? Tutto, tutto. Mi piace come un bambino, ma anche a lui piace" . La Weber aveva poi parlato di alcune sue fantasie sessuali: "Ho delle fantasie sessuali con David Beckham. Mauro lo sa… lui mi dice che è un figo. Mi darebbe il permesso".

La moglie di Zarate, però, è anche molto chiacchierata in patria e recentemente si era lamentata di essere stata esclusa da una chat di gruppo su whatsapp da parte di tutte le mamme di alcuni compagni di classe dei figli: "Nella scuola in cui porta i bambini le mamme dicono che ha lasciato la sua macchina posteggiata abbastanza male in doppia fila per quaranta minuti, ostruendo il transito delle altre macchine. Dicono che non parli con nessuno e che non sia come altre mamme, che salutano tutti" , questo quanto riportato dalla Revista Caras

I suoi follower la seguono con molto interesse e non perdono tempo per commentare le sue tante foto e video sexy che la ritraggono durante la giornata e durante la sua vita lavorativa. L'ultimo scatto in cui mette in mostra il lato B, però, è stato apprezzato da tanti suoi seguaci ma in tanti hanno criticato e l'hanno attaccata: "C’era bisogno di postare il alto B per parlare di libertà?".



