L'amico di Totti rivela: "Lui latin lover? In realtà anche dall'altra parte…"

Passano i giorni e il quadro sul divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi si arricchisce di nuovi dettagli. Se da una parte c'è chi fa le pulci all'accordo economico, che la coppia avrebbe firmato prima di dirsi addio, dall'altra tiene banco il motivo che ha portato Francesco e Ilary a prendere strade separate.

Secondo il settimanale Nuovo la crisi tra il Pupone e la conduttrice de L'Isola dei famosi sarebbe cominciata a novembre e non a marzo, quando Noemi Bocchi venne accostata al calciatore per colpa di una foto allo stadio Olimpico. Novembre è indicato come il momento in cui qualcosa, nel rapporto tra Totti e Ilary, si è incrinato. Lo conferebbe la fuga in Lapponia, che la Blasi fece a inizio dicembre da sola insieme a due amici. Come a volere prendere le distanze da qualcosa o qualcuno. Già in quel momento la sua vacanza in solitaria fece molto chiacchierare, ma poi la conduttrice smentì le voci di crisi durante un'ospitata nella trasmissione "Michelle Impossible".

In tutto questo, emergono anche nuovi dettagli su chi, all'interno della coppia, avrebbe detto "basta". A rivelarlo è ancora una volta Alex Nuccetelli, amico di Totti, che già nei giorni scorsi aveva difeso il capitano giallorosso dalle accuse di avere tradito la moglie con Noemi. " La decisione di lasciarsi penso l’abbia presa Ilary”, ha dichiarato Nuccetelli a Nuovo, svelando inoltre: "Sono convinto che in lui il desiderio di avere Ilary al suo fianco non si sia mai spento. Se poi una persona ti risponde sempre male, è sempre arrabbiata e nervosa, a un certo punto è normale che ti stanchi" .