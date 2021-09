"Mi sposo", poi l'addio ai social. Cosa sta succedendo a Britney Spears

Britney Spears è sparita dai social. La popstar ha disattivato i suoi account prendendo le distanze dal web. Dal suo staff arrivano notizie rassicuranti: " Ha scelto volontariamente di prendersi una pausa ". Ma gli eventi che hanno visto protagonista la Spears negli ultimi giorni fanno preoccupare i fan della star americana.

Pochi giorni fa, Jamie Spears, padre della cantante ha presentato un'istanza legale per porre fine alla tutela della figlia. Da quasi tredici anni l'uomo amministrava il patrimonio e la vita di Britney Spears, che si definiva un "ostaggio" del padre, arrivando a testimoniare in aula contro di lui nel recente processo per il rinnovo della tutela. La star statunitense aveva denunciato gli abusi del padre, che le avrebbe impedito di sposare l'attuale compagno e di avere figli. Nonostante le accuse, i giudici avevano confermato l'autorità dell'uomo sulla popstar con una nuova sentenza, ma poco dopo Jamie Spears ha annunciato di voler fare un passo indietro. Britney è tornata a gestire la sua vita e la sua ricchezza e sui social tutto è cambiato.

Dai pochi e semplici post condivisi negli ultimi anni, la Spears è passata a un bombardamento social vero e proprio con foto e video condivisi con i suoi follower a tutte le ore del giorno. La popstar ha scelto di festeggiare la ritrovata libertà scoprendo anche il suo corpo, mostrandosi sempre più semi nuda e provocatoria. Ma questo non è stato l'unico cambiamento nella vita della cantante. Dopo la notizia della rinuncia alla tutela legale da parte del padre, è arrivato l'annuncio del fidanzamento con Sam Asghari.

Don’t worry folks … just taking a little break from social media to celebrate my engagement !!!! I’ll be back soon — Britney Spears (@britneyspears) September 14, 2021

" Non riesco a crederci - ha detto Britney Spears in un video su Instagram, mostrando lo sfarzoso anello di fidanzamento - le parole non possono nemmeno dire quanto sono scioccata... cavolo, anche se lo stronzo era in ritardo!!!! Ne è valsa decisamente la pena aspettare ". Il modello e personal trainer di origini iraniane è al fianco della cantante da quattro anni e le ha chiesto la mano poche ore dopo il passo indietro di Jamie Spears. Un tempismo perfetto, ha ironizzato qualcuno sul web, visto il parere contrario del padre della popstar.