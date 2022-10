L'annuncio a sorpresa di Hilary Swank: "A 48 anni mamma di due gemelli"

Un " miracolo totale ". Così Hilary Swank ha definito la sua gravidanza arrivata a 48 anni. Una grazia che porta con sé non uno ma ben due bambini, visto che l'attrice è in attesa di due gemelli. La diva di Hollywood, che è tornata in tv con la nuova serie crime Alaska Daily di cui è protagonista, ha annunciato di essere in dolce attesa durante un'ospitata a Good Morning America. Un segreto che ormai le sue generose forme non potevano più nascondere.

" È qualcosa che desideravo da molto tempo e la mia prossima cosa è che diventerò mamma ", ha confessato Hilary Swank in diretta sulla tv americana, rispondendo alla domanda curiosa del conduttore sul suo prossimo impegno. Un progetto personale più che professionale, che a 48 anni (compiuti lo scorso luglio) pensava non potesse più concretizzarsi. " E non solo di uno, ma di due. Non posso crederci. È così bello poterne parlare e condividerlo ".

Hilary Swank marito e figli

L'attrice è sposata dal 2018 con Philip Schneider, un imprenditore americano conosciuto grazie a alcuni amici in comune nel 2016. La coppia dopo due anni di fidanzamento si è sposata Redwoods in California quattro anni fa. Per Hilary Swank non si trattava delle prime nozze. L'interprete di Cobra Kai era stata legata al collega e sceneggiatore Chad Lowe fino al 2007, anno della loro separazione.