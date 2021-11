Al Grande fratello vip la tensione è alle stelle. Le fazioni all'interno della Casa sono sempre più divise e le liti all'ordine del giorno in un crescendo di nervosismo e di stati dira che difficilmente si erano visti in altre edizioni. Uno degli ultimi scontri in ordine di tempo ha visto protagoniste due delle due donne più attive di questa edizione: Miriana Trevisan e Soleil Sorge. La lite è scoppiata per un banalissimo arricciacapelli.

Soleil Sorge prima della diretta si trovava nell'antibagno della Casa, dove i vip solitamente si preparano per andare in onda qualche ora dopo. In quel momento l'influencer si è accorta che uno degli arricciacapelli in dotazione ai vip era sporco di cheratina e, dal colore, Soleil ha intuito potesse trattarsi di una delle sue coinquiline con i capelli scuri. Dopo una brevissima indagine, l'influencer è arrivata alla conclusione che la "colpevole" potesse essere Miriana Trevisan, che è stata immediatamente richiamata nell'antibagno.

Ma la showgirl in quel momento stava riposando, pertanto le urla di Soleil che richiamava la sua attenzione l'hanno spaventata. Pertanto la Trevisan si è precipitata da dove provenivano le urla e davanti a lei le si è parata davanti l'immagine di Soleil Sorge che, dopo aver preso un coltello dalla cucina, glielo mette in mano. Nelle intenzioni di Soleil, quel coltello sarebbe dovuto servire per ripulire l'attrezzo dalla cheratina e, avendo individuato in Miriana la responsabile, l'influencer ha ben pensato che dovesse essere lei a prendere il mano la responsabile e ripulire il tutto.

Tuttavia, Miriana Trevisan ha negato di aver utilizzato l'arricciacapelli e, forse ancora in uno stato non perfettamente lucido dopo essere stata svegliata di soprassalto dalle urla di Soleil, si è detta intimorita per il gesto dell'influencer. " Avete visto la scena? Aveva un coltello. Ma cosa siamo animali? Mi ha urlato. Avete visto ragazzi? Si è spaventato anche Gianmaria. Urlava come una matta, siamo una gang che mi vessi così? Stavo dormendo e mi sono spaventata, pensavo fosse successo qualcosa a qualcuno ", ha detto poco dopo Miriana.

Ma quel particolare momento sembra aver scosso nel profondo la Trevisan, che in un secondo momento ha ribadito: " Stiamo scherzando ragazzi? Questo significa che lei pensa di aver preso potere e pensa di poter trattare me come tratta i suoi uomini. Ma che è questa brutta cattiveria? Fly down ragazza. Giuro che mi sono presa uno spavento. Cosa stiamo diventando la mafia? Ma che è? Queste cose non sono accettabili ".