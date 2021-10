"Lasciala in diretta". Gianmaria scarica la fidanzata per Sophie

Amori, corna e ripensamenti al Grande fratello vip. L'interesse di Gianmaria Antinolfi per Sophie Codegoni nella Casa è ormai evidente, tanto che la fidanzata - nell'ultima puntata - lo aveva messo in guardia: " Mi stai mancando di rispetto ". Ora però l'imprenditore, spronato da Alex Belli, sarebbe pronto a lasciare la compagna, Greta, nella prossima diretta per poter corteggiare Sophie.

Del triangolo Gianmaria-Greta-Sophie si è ampiamente parlato nel corso dell'ultima puntata del Grande fratello vip. Alfonso Signorini, con l'aiuto di Soleil - che con Gianmaria ha un rapporto contrastato sin dal suo ingresso nella Casa - ha portato all'attenzione del pubblico la nuova dinamica amorosa creatasi fuori e dentro al reality. Gianmaria è entrato al Gf fidanzato, ma con il passare delle settimane ha sviluppato un particolare interesse per la Codegoni, corteggiandola e flirtando con lei. L'ex tronista ha ripetuto più volte di non essere interessata. " Gianmaria non è il mio tipo ", aveva detto a Miriana, prestandosi però alle lusinghe dell'imprenditore: " Lo vedo che cerca il contatto fisico, che cerca lo sguardo ".

Il corteggiamento serrato di Antinolfi non è passato inosservato nella casa e fuori. " Greta chi? ", aveva ironizzato Soleil con Signorini, annunciando come sarebbero andate le cose di lì a poco. E il video messaggio inviato dalla fidanzata Greta a Gianmaria è stato chiarissimo: " Ti sei rimbambito? Quello che hai fatto con Sophie è una mancanza di rispetto nei miei confronti. Vedi tu, a ogni azione corrisponde una reazione uguale o contraria ".

Gianmaria ha continuato a gravitare intorno a Sophie tra abbracci e sguardi languidi e parlando con Aldo Montano ha chiarito le sue intenzioni verso la ex: " Per me è chiuso. Direi che è più che chiusa, non lo metto in dubbio. Sapevo che avvicinandomi a Sophie avrei perso Greta eppure sono andato avanti e ancora avanti ". Il campione olimpico ha invitato Gianmaria a non farsi influenzare dalle dure parole della fidanzata, ma la decisione per Antinolfi sembra ormai presa. Soprattutto dopo lo scambio di opinioni con Alex Belli, che lo ha invitato a mettere la parola fine alla sua storia fuori dalla casa, facendolo pubblicamente in diretta: " Dovrai prendere una posizione precisa su Greta. Prendila".