Lasciato per una chat erotica. Scoppia in lacrime per la moglie dalla De Filippi

Nello studio di "C’è posta per te" la storia di Salvatore ha fatto molto discutere. Da una parte l'uomo, 35 anni, scoperto a scambiarsi messaggi con avvenenti ragazze su una chat erotica, dall'altra la moglie, Miriana, madre di un bimbo di appena tre mesi che, sentendosi tradita dal compagno ha deciso di lasciarlo. Al cospetto di Maria De Filippi il tentativo di Salvatore di farsi perdonare dalla moglie non ha però sortito l'effetto desiderato.



Nell'ultima puntata di "C'è posta per te" Salvatore ha deciso di tentare il tutto per tutto pur di riconciliarsi con la compagna Miriana che, nel lasciarlo tornando a casa dai suoi genitori, si è portata via anche il neonato di tre mesi. La donna ha accettato l'invito dell'uomo, presentandosi in studio con la madre ma sin dall'apertura della busta, però, si è potuto vedere tutto il risentimento che nutriva. Ad avere maggiormente il dente avvelenato è però la suocera, la signora Patrizia, che insieme al marito non ha mai visto di buon occhio il genero. L'accorato appello di Salvatore alla compagna non sembra far leva sui sentimenti delle due donne: " Ti chiedo un'ultima possibilità, non posso fare gli stessi errori, Tu sei la mia vita ".

La signora Patrizia è decisa e ricorda al genero l'errore commesso che ha spinto la figlia a fuggire da lui: " Mi ha detto che è andato su quelle chat per curiosità maschile. A 35 anni? Non ha capito nulla dell'amore. É un bravissimo ragazzo, ma ha un carattere per cui non affronta le cose. Tu dovevi parlare con me e mio marito ". Salvatore è stato infatti sorpreso dalla compagna Miriana a intrattenersi con alcune avvenenti donne su una chat erotica, un fatto che ha letteralmente mandato fuori di testa la donna. " Quando ho scoperto le chat l'ho preso a schiaffi - ha spiegato la donna a Maria De Filippi - stava dormendo e l'ho svegliato a schiaffi. Quante volte hai detto che saresti cambiato? Non sei cambiato. Non possiamo metterci nei tuoi panni. Ho sbagliato io a mettermi in questa situazione ".