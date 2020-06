"Ferragni, ma che famiglia siete..." Ma l'attacco ora è un boomerang

Follower divisi dagli ultimi scatti di Chiara Ferragni alle Cinque Terre.

Stando a uno degli ultimi aggiornamenti Instagram dell’influencer, Chiara Ferragni con le sorelle Valentina e Francesca, Fedez e i cognati si sono concessi un po’ di relax in Liguria per i fine settimana. “ Il weekend tra cognatini alle Cinque Terre - scrive nella didascalia in inglese - è stato un sogno ”. Ma, tra chi elogia i Ferragnez per la scelta della meta e chi consiglia loro una buona pasta con il pesto, c’è anche chi non ci sta.

“ Qua si vede la schifezza di famiglia che siete ”, scrive un follower che innesca l’immediata reazione degli altri. “ Illuminaci! - ribatte una fan - Quale sarebbe la ragione? Mi fate tenerezza haters ”. Fino alla risposta tagliente e sintetica dell’accusatore: “ I soldi nel nulla ”.

Secondo alcuni utenti social, la presunta ostentazione della famiglia Ferragni andrebbe contenuta, tanto che qualcuno scrive tra i commenti: “ Tanto per far vedere quello che in molti non possono permettersi ”. Ma non manca chi difende Chiara Ferragni e i suoi a spada tratta, perché a suo avviso contribuirebbero alla ripresa dell’economia italiana. “ Vedere i Ferragnez e tutta la Ferragni Family di nuovo in giro mi trasmette tantissimo un ritorno alla normalità - scrive una fan felice - perché - checché ne dicano i rosiconi - è anche grazie agli influencer (specialmente influencer della loro portata!) che ripartirà l'economia del nostro Paese, devastata dal Covid-19. Grandissimi! ”.

Tuttavia l’attacco ai Ferragnez non ha interessato solo la presunta mancanza di meritocrazia nei confronti delle tre sorelle influencer e del rapper. Alcuni fan si sono concentrate sull’abbigliamento di Valentina, Francesca e Chiara Ferragni. “ Con tutti i vestiti stupendi di cui potete disporre - si legge in un commento particolarmente critico - vi siete vestite veramente male… con abiti anonimi, di poco gusto, da quindicenni… ed assolutamente non adeguati ”. C’è invece chi solleva la questione che sulla t-shirt di Chiara ci sia scritto “ Mykonos ”, tanto che molti utenti Instagram stentano a riconoscere l’inconfondibile bellezza delle Cinque Terre. “ Ovviamente la maglietta Mykonos alle Cinque Terre mi sembra giusto ”, aggiunge lapidario un follower.

