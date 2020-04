Laura Cremaschi sospende il mutuo, bufera ​social: "Però sfoggi orologi da 40mila euro"

Da poco più di una settimana, le puntate di "Avanti un altro", il game show di Paolo Bonolis, sono state sospese ma una delle sue protagoniste sta facendo comunque parlare di sé. Tutta colpa di un post che Laura Cremaschi ha pubblicato sul suo profilo Instagram e che ha scatenato la reazione incontrollata dei suoi follower.

La showgirl bergamasca ha condiviso con i suoi fan la risposta che la sua banca le ha dato in merito alla richiesta di sospensione del mutuo. A causa della grave emergenza che sta coinvolgendo il nostro paese gli istituti di credito, infatti, hanno concesso la sospensione del pagamento delle rate. Attraverso i Laura Cremaschi ha polemizzato con la banca, che al momento non è stata in grado di accettare la sua richiesta. La sua polemica è stata però smorzata sul nascere da numerosi follower che, inferociti, si sono scagliati contro di lei: " Poverina non potrai mangiare per il prossimo mese?", "Perché tu non ce la fai a pagare il mutuo?", "Tu hai bisogno di soldi??? Non ti vergogni?", "Non ti vergogni? Pensa a chi veramente non ha soldi nemmeno per mangiare...si vede che farai una vacanza e qualche sushi in meno.. .".

Laura Cremaschi, però, ha risposto a chi l’ha criticata, motivando la sua richiesta: " Se non registro non guadagno, quindi... va da se. C’è poco da fare ". Alcuni follower però si sono spinti oltre, facendo crescere il malcontento: " Scusa la domanda, sfoderi orologi da 30/40 mila euro e ti preoccupa la rata del mutuo", "Proprio tu hai paura della rata del mutuo?!?!?! ahha allora la vita è na brioche", "Con tutto il rispetto voi persone dello spettacolo siete le ultime a dover richiedere la sospensione del mutuo ".