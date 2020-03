Saltano le nozze d'oro dei genitori di Laura Pausini per via del coronavirus

L'Italia vive giorni difficili, a causa dell'emergenza Coronavirus, che - stando agli ultimi dati forniti dalla Protezione Civile e aggiornati all'8 marzo- ha registrato 7.375 casi di contagio in totale e 366 morti. E gli aumenti significativi di contagiati e vittime destano molta preoccupazione, non solo per la gente comune. Diversi sono i personaggi pubblici che hanno invitato, sui social-network, il web a prendere le giuste precauzioni e ad avere senso civico e responsabilità, rispettando le misure stabilite dal governo e dalle autorità locali. Tra cui Emma Marrone, che ha cantato dal vivo in un video condiviso con i follower, su Instagram, il nuovo singolo Luci blu, nella cui descrizione la stessa ha pubblicamente chiesto al web di fare prevenzione del Covid-19. E, nelle ultime ore, è diventato particolarmente virale anche il messaggio social lanciato da un'altra cantante italiana. La quale ha fatto sapere di aver subito l'annullamento di una cerimonia familiare, a causa del patogeno. Parliamo di Laura Pausini.

Anche la cantante emiliana di fama mondiale ha voluto chiedere agli utenti di Instagram di non uscire di casa - se non strettamente necessario- al fine di prevenire la diffusione del Covid-19, che sta mettendo in ginocchio il sistema sanitario nazionale. E lo ha fatto in un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram. "Ragazzi, non c’è da farsi prendere dal panico - si legge nella descrizione dell'ultimo post della cantante, contenente una foto che la immortala a casa-, ma è importante capire che la situazione è molto molto seria". E l'appello dell'artista prosegue così: "Molti hanno preso questa storia come una vacanza, ma non è così, e questa cosa va capita bene. Leggete, giocate, parlate, pensate, scrivete, cucinate, ascoltate o fate musica, come me! State a casa ragazzi, non muovetevi se non è strettamente indispensabile. Io cerco di rispettare tutto quello che ci è stato spiegato e richiesto. Per favore, fatelo anche voi. Facendo così aiutate il prossimo e anche voi stessi. La protezione tra esseri 'Simili', è ora di dimostrarla! #IoRestoACasa".

Laura Pausini parla al web

Com'era prevedibile che accadesse, il nuovo post pubblicato dalla Pausini è diventato virale su Instagram, in poco tempo, e ora segna oltre 60mila cuori e 1.500 commenti. E, proprio in risposta ai messaggi riportati sotto il post in questione, la cantante ha annunciato che le nozze d'oro dei suoi genitori sono saltate per via del Coronavirus.