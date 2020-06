Lo schiaffo di Camilla a Lady D. Così ha cancellato la principessa

Quale sarà il titolo di Camilla Parker Bowles quando il marito diverrà Re del Regno Unito?

Un esperto non ha dubbi: la duchessa di Cornovaglia diventerà Regina consorte. A dirlo è Iain MacMarthanne in un’intervento sull’Express, in cui vengono chiariti i possibili scenari che seguiranno l’ascesa al trono del principe Carlo e cosa ne sarà della moglie Camilla Parker Bowles.

“ Dopo la sua incoronazione - ha detto MacMarthanne riferendosi a Carlo - la duchessa di Cornovaglia diventerà automaticamente Regina consorte. Ci sono state molte speculazioni relative alla questione, principalmente a causa dei nervi scoperti legati a Diana, Principessa di Galles. Questo tuttavia non cambia il fatto che per legge la duchessa diventerà Regina consorte. Infatti attualmente ha il diritto di essere conosciuta come la Principessa di Galles ”. Come chiarisce l’esperto di Royal Family, Camilla Parker Bowles non viene chiamata con quest’ultimo titolo per sua scelta: da sempre, come forma di rispetto nei confronti di Lady Diana, prima moglie defunta di Carlo, evita di essere identificata con il titolo che appartenne alla defunta Lady D. Per questo Camilla ha scelto da sempre di essere chiamata con uno dei titoli “minori” di Carlo, cioè duchessa di Cornovaglia.

Le circostanze rappresentano un unicum nella storia della monarchia britannica. Carlo e Diana divorziarono nel 1996 e l’anno successivo lei rimase vittima di un tragico incidente stradale nel tunnel dell’Alma a Parigi. Per molto tempo, il Principe e Camilla Parker Bowles non ufficializzarono la loro unione, cosa che invece accadde nel 2005, benché i due potessero farlo anche prima, ma solo su permesso della regina Elisabetta II. Carlo è infatti tecnicamente un vedovo, sia per lo Stato che per la Chiesa d’Inghilterra.

“ Non esiste un precedente - continua MacMarthanne su Camilla - e questo non preclude l’eventuale uso né rende meno serio il suo diritto legale di essere riconosciuta come Regina consorte ”. Tanto più che Camilla Parker Bowles dovrà rinunciare al titolo di duchessa di Cornovaglia alla morte di Elisabetta. La morte della Regina segnerà infatti il momento in cui Carlo sarà Re e passerà tutti i propri titoli al figlio, il principe William, che diventerà automaticamente Principe di Galles, duca di Cornovaglia e duca di Rothesay. I titoli saranno quindi trasferiti da Camilla a Kate Middleton. Con quest’ultima sarà la prima volta che qualcuno userà il titolo di Principessa di Galles dopo la scomparsa di Diana.

