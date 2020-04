"Kate ora comanda su William" ​Il retroscena sulla Royal Family

Amati e invidiati da tutti, i Duchi di Cambridge ad oggi sono la coppia reale più solida della dinastia del Windsor. Sposati dal 2011 e con tre figli a seguito, Kate Middleton e il Principe William sono il fiore all’occhiello della royal family. Lo affermano le fonti di palazzo, come lo affermano ancora gli esperti di corte che analizzano e commentano ogni loro mossa. Di recente, come ha riportato il The Sun, due royal watcher hanno studiato la mimica facciale e le dichiarazioni dei duchi di Cambridge in alcune video-chiamate di lavoro a cui hanno preso parte nel corso delle ultime settimane, e hanno affermato con estrema sicurezza: "Kate è la vera leader della famiglia".

Il carattere deciso della Middleton da sempre è stata una delle particolarità che ha contraddistinto la duchessa a corte. Lei è una moglie amorevole e una madre severa ma giusta, e ha sempre spiccato di fianco a William. Lui, rispetto alla moglie, si è sempre contraddistinto per essere un uomo pacato, dolce e sensibile: il classico bravo ragazzo. Questi atteggiamenti ora sono proprio palesi, almeno come riportano le esperte, le quali ai tabloid inglesi, rivelano che in famiglia è Kate Middleton a "portare i pantaloni".

Angela Mollard e Roberta Fiorito su questo non hanno nessun dubbio. Le due esperte hanno passato in rassegna le espressioni e la mimica in due video-chiamate dei duchi. In una di queste il principe era molto a disagio mentre la Middleton era solare e allegra; in un’altra Kate avrebbe addirittura ripreso il marito più volte. "Kate ha un bel caratterino. Riesce a dare l’idea di essere a suo agio in qualsiasi contesto – affermano le esperte -. E’ molto organizzata rispetto a William. Per questo durante le conversazioni è lei che ha le redini. Ha paura che il marito possa fare troppe gaffe".

Proprio nella seconda video-chiamata, quella più informale, Kate Middleton ha ripreso (bonariamente) William chiamandolo "musone" e accusandolo di mangiare troppo cioccolata. "Ha un scendente sul principe – continuano le due esperte di corte -. Ciò che lei dice per William è legge. Ma questo non deve essere vista come una dinamica negativa. La Middleton gioca a fin di bene con i difetti del marito – aggiunge -. È solo per far trasparire un’immagine di una famiglia normale. Lei non ha un carattere dominante. È solo se stessa". È la duchessa quindi la vera donna di casa, secondo le dichiarazioni. Forse è proprio questo il segreto di una relazione così duratura?