L'esilarante gaffe hot di Federica Sciarelli: "Studiamo con voi questo c..."

L'ultima puntata stagionale di Chi l'ha visto ha regalato al pubblico social una clip destinata a restare negli annali delle gaffe televisive. Federica Sciarelli si è congedata dal suo pubblico per concedersi un mese di pausa prima del ritorno di settembre alla guida del programma che appassiona milioni di persone. Attorno a Chi l'ha visto si è creata una vera e propria fanbase di ferro, inusuale per un programma che non si occupa di gossip o spettacolo ma che è impegnato nella ricerca delle persone irreperibili. Inevitabile, quindi, che la gaffe di Federica Sciarelli abbia scatenato l'ironia della rete, che non si è lasciata sfuggire il dettaglio.

la Sciarelli ha fatto la supercazzola e ci siamo tutti cascati

Noi naturalmente controlliamo, verifichiamo, e studiamo con voi questo cazzo

L'anteprima del programma è solitamente la parte con meno appeal, utilizzata dai programmi per lo "scorporo" in logica Auditel ma stavolta ha regalato una bella sorpresa al suo pubblico. Questi pochi minuti d'avvio del programma vengono staccati dalla rilevazione vera e propria e vengono anche usati per fare un rapido sommario della puntata. Forse per l'emozione dell'ultima puntata, forse per la stanchezza di un'intera stagione trascorsa nella trincea televisiva o, come suggerisce un utente di Twitter, "", ecco che in prima serata su Rai3 il pubblico sente ciò che non si sarebbe mai aspettato di sentire. Chiudendo il breve capitolo dedicato alla scomparsa e alla morte di Alessio Vinci, il ragazzo trovato senza vita a Parigi e il cui decesso è ancora avvolto dal mistero, ecco che Federica Sciarelli si rivolge al suo pubblico. "", afferma Federica Sciarelli guardando dritta in camera.

È evidente che si tratta di una piccola defaillance linguistica, un inciampo di pronuncia che ha però portato a un risultato esilarante. Nonostante l'istituzioalità del programma, la rete non ha potuto fare a meno di cogliere lo scivolone di Federica Sciarelli, diventato virale in poche ore. Non è certo la prima volta che un conduttore o un giornalista televisivo inciampa durante la diretta. Sono famose in tal senso le gaffe di Antonella Clerici o quelle di Luca Giurato, così come quelle dei conduttori dei telegiornali. Si tratta di scivolate bonarie, capaci di strappare un sorriso al pubblico a casa anche durante un programma istituzionale come Chi l'ha visto.

Ora la Sciarelli si dedicherà al riposo per qualche settimana per farsi trovare pronta alla ripresa di settembre. La conduttrice sembrava in procinto di dire addio a Chi l'ha visto per dedicarsi ad altri progetti. Un'eventualità che si ripete ciclicamente ogni anno per la voglia di Federica Sciarelli di farema, puntualmente, la giornalista torna sui suoi passi per amore di questo programma e del pubblico, che riconosce in lei una presenza rassicurante e, ormai, familiare.