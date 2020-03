Paola Di Benedetto scrive al suo Fede: "La mia anima legata alla tua"

La lontananza forzata tra Paola Di Benedetto e il fidanzato Federico Rossi inizia a farsi sentire e la concorrente del Grande Fratello Vip ha scritto una romantica lettera al cantante.

Legati da diverso tempo nonostante la rottura avvenuta la scorsa estate per un presunto tradimento che, tra le righe, lei ha confermato proprio durante la sua reclusione a Cinecittà, Paola ha sempre riservato parole piene d’amore per Federico che, sui social, non ha perso occasione per confermare l’importanza del sentimento che lo lega alla ex Madre Natura di Ciao Darwin.

Nelle ultime ore, presa dalla nostalgia, la Di Benedetto ha preso carta e penna e dedicato dei dolci pensieri al fidanzato che, qualora dovesse risultare una delle finaliste del programma, potrebbe rivedere il prossimo 8 aprile, quando i riflettori della casa del Grande Fratello Vip si spegneranno.

“ Penso che la mia anima si sia legata alla tua – si legge tra le righe che Paola ha voluto indirizzare al suo fidanzato - . Sei entrato nella mia vita, lo hai fatto in punta di piedi, con discrezione e rispetto, ma allo stesso tempo con la potenza di un uragano che con la sua forza non può fare a meno di travolgere tutto ciò che incontra nel suo cammino. E nel tuo cammino questa volta c’ero io ”.

“ Quella notte abbiamo cominciato un viaggio insieme, mano nella mano, sempre dritto nel grande disordine delle nostre vite ”, ha continuato a scrivergli Paola mentre, proprio dopo l’ultima diretta con il Grande Fratello Vip, Federico Rossi ha voluto condividere sui social alcuni momenti divertenti della sua quotidianità con la Di Benedetto.