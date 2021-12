L'ex moglie di Alex Belli rompe il silenzio: "Ecco perché sceglie fidanzate straniere"

Inutile girarci intorno. L'attrazione tra Alex Belli e Soleil Sorge tiene banco al Grande fratello vip. Più delle liti della Monsè, dei tira e molla di Sophie e Gianmaria e della strana relazione tra Lulù e Manuel. L'attore dice di essersi innamorato di Soleil, ma secondo l'ex moglie di Belli - Katarina Raniakova - questa non sarebbe una novità: " Lui le ama tutte ".

La modella slovacca è stata sposata con Alex Belli dal 2013 al 2017 e conosce bene l'attore che, anche durante la loro relazione, avrebbe avuto delle sbandate per altre donne. Katarina Raniakova lo ha raccontato al settimanale Chi in una lunga intervista: " L'ho beccato una volta poco prima del matrimonio, eravamo fidanzati da cinque anni, lì ho avuto proprio la sicurezza, ho trovato delle foto sul suo computer. E allora lacrime e tutto quello che può immaginare". A quell'epoca, però, la modella decise di perdonare il compagno per il tradimento, che poco dopo la sposò. "Dopo un po' ho capito che stava con una sua collega - ha proseguito la Raniakova - sposata pure lei, sembrava un rapporto di amicizia, cantavano insieme, suonavano insieme, ballavano… alla fine, io ho capito che lui aveva questa relazione: faceva le chiamate di nascosto, quando le riceveva si allontanava, cosi ho scritto una mail al marito di lei. E lui è andato su tutte le furie: quando gli fai fare brutta figura Alex perde la testa ".

L'esperienza di Alex Belli al Grande fratello vip l'ha portato ad avvicinarsi molto a Soleil e per lei, l'attore, ha utilizzato parole importanti come "amore" e "innamoramento". Poco importa che fuori ad aspettarlo, ci sia la moglie Delia Duran. Lui è pronto a rischiare di perderla. " Se mi lascia non finisce il mondo ", ha detto pochi giorni fa in confessionale. Un atteggiamento fatalista che non sorprende l'ex moglie: " Io sono convinta che lui nella Casa ami Soleil, che quando uscirà amerà Delia. Che quando andrà a fare un lavoro a Marrakech amerà quella che sarà li. Lui ne è sempre convinto in quel momento. Alla fine lui guarda tutte per vedere se lo guardano ". Forse per questo, nella ultime settimane, si è scatenato il gossip sul possibile rapporto "aperto" tra l'attore e la Duran.