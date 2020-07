L'ex pupa Marina: "Ho un carcinoma maligno, ma oggi ho vinto io"

Nella finale de La Pupa e il Secchione era arrivata terza al fianco del game designer Massa, ma oggi Marina Evangelista la sua sfida personale l'ha vinta. La pupa, 27 anni originaria di Reggio Calabria, ha sconfitto un carcinoma maligno nella prima sfida di una lunga battaglia per guarire dal brutto male che l'ha colpita. A svelare il suo difficile percorso di guarigione è stata lei stessa attraverso i social network dove, nelle ultime ore, ha condiviso alcuni scatti post operatori.

Marina Evangelista è stata una delle protagoniste dell'ultima edizione de La Pupa e il Secchione, gameshow condotto da Paolo Ruffini e Francesca Cipriani, conclusosi poco prima della pandemia da coronavirus. Insieme al secchione Massa è riuscita a conquistare la simpatia del pubblico e anche la finale, dove la coppia si è classificata al terzo posto. L'uscita dal programma televisivo ha regalato maggiore visibilità alla giovane ballerina, sempre più seguita da fan e follower. Durante la quarantena ha ballato e insegnato coreografie ai suoi seguaci sul web, senza mai parlare però del dramma che stava vivendo.

Sul web, infatti, Marina non ha mai svelato di avere un carcinoma. I suoi fan lo hanno appreso solo poche ore fa, quando l'ex pupa calabrese ha pubblicato nelle sue storie Instagram alcune fotografie scattate dopo l'operazione. Sui social network, fino a oggi, si era sempre mostrata felice e sorridente e solo una settimana fa, con un post sibillino, aveva fatto capire che una sfida, di quelle importanti, la attendeva: " La vita é fatta di sfide, ed io sono fatta per vincerle tutte!!! ". Qualcuno ha voluto ricordarle che la sfida a La pupa e il secchione l'aveva persa, ma lei non ha raccolto la provocazione, replicando: " Ci sono sfide che valgono molto di più di un programma televisivo ".