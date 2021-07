"I tradimenti di Buffon? Li ho scoperti alla radio": la Seredova è una furia

Tempo di confessioni e sfoghi pubblici per alcuni volti noti dello spettacolo. La prima a essersi tolta un sassolino dalla scarpa - neanche troppo piccolo a quanto pare - è stata Alena Seredova. La showgirl ceca è tornata a parlare della fine del matrimonio con il portiere Gigi Buffon. Nonostante siano passati anni dalla separazione e lei si sia rifatta una vita accanto all'imprenditore Alessandro Nasi (dal quale ha avuto una figlia, Vivienne), la Seredova sembra non aver ancora perdonato l'ex marito. Tutta colpa del "tradimento" di Buffon con Ilaria D'Amico, sua attuale compagna. Durante una diretta Instagram, punzecchiata dai suoi follower, Alena Seredova non si è trattenuta, rifilando una sonora stoccata all'indirizzo dell'ex portiere della Nazionale: " Chi mi ha detto della loro relazione? L'ho sentito alla radio. Ma non sono stata l'ultima a saperlo. Dopo di me, l'ha saputo mio padre. Sono stata penultima. Bisogna essere precisi ". Altro che famiglia allargata.

Alena Seredova non è però l'unica ad aver scelto il web per mandare qualche "frecciata". Sul fronte delle influencer Taylor Mega, nelle ultime ore, ha deciso di utilizzare Instagram per sfogarsi dopo i rumor sulla sua ultima relazione sentimentale. Su Twitter la modella è stata accusata di "dipendere" dagli uomini, in particolare da quelli facoltosi, e la replica della Mega non si è fatta attendere. L'influencer ha prima risposto su Twitter a chi la accusava di essere una "mantenuta", poi ha affidato a Instagram un lungo messaggio sulla sua indipendenza sessuale: " Rivendico la libertà sessuale di ogni donna. Basta con questi clichè che se una donna ha una vita sessuale attiva con più partner viene automaticamente definita zoccola, escort, troia etc. Ogni donna è libera di disporre del proprio corpo liberamente e questo non fa di lei una persona da discriminare ". A buon intenditore poche parole.