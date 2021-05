"Li chiamo infami". Ecco perché Fedez deve vergognarsi

È salito sul palco per attaccare, per fare un sermone, per usare uno spazio del servizio pubblico (pagato dai contribuenti) per fare propaganda politica senza contraddittorio. Al di là della polemica su presunte censure preventive o meno, Federico Lucia ha scelto di ignorare il tema centrale del concertone del Primo Maggio, il lavoro, per mettere nel mirino il suo nemico preferito la Lega. Di certo le citazioni degli esponenti della Lega riportate nel discorsetto di Fedez sono da condannare, ma resta il fatto che le sedi per il confronto politico sono altre. Eppure ancora una volta il campione di moralismo, l'uomo che incarna tutte le libertà moderne (tranne quella di ascoltare le ragioni altrui) è salito sul pulpito e ha moralizzato tutti in nome del Ddl Zan.

Mentre Fedez sciupava il suo intervento per parlare del disegno di legge contro la omotransfobia, milioni di lavoratori, che magari in passato hanno votato a sinistra, vedevano definitivamente morire sul palco del 1 maggio la tanto amata lotta di classe e i diritti rivendicati per più di un secolo. Più importante (e soprattutto più figo) per il signor Lucia parlare del mondo Lgbt e del Carroccio. Il messaggio che ha voluto regalarci Fedez per la festa del Primo Maggio è il seguente: vi spiego io quali sono i valori in cui credere, vi dico io qual è la parte giusta in cui stare e soprattutto vi dico io chi sono i "buoni" e chi sono i "cattivi". Poi l'ambizione di avere una parte del Paese ai suoi piedi adorante sui social a scrivere "come è bravo", "quanto sto godendo".