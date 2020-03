Liam Gallagher: “Dopo il coronavirus, riuniamo gli Oasis per un concerto di beneficenza”

Con un tweet, Liam Gallagher è riuscito a scatenare ancora una volta i fan degli Oasis: in tempi di quarantena a causa del coronavirus, il cantante ha proposto al fratello Noel una reunion per un concerto di beneficienza.

Il ritorno degli Oasis sul palcoscenico è atteso da tempo, fin da quando i due fratelli annunciarono la rottura definitiva. Nel corso degli anni si sono rincorsi continui rumors su un loro ritorno, poi prontamente smentiti da uno dei due Gallagher. Questa volta, però, la band potrebbe davvero tornare sul palcoscenico perché, forse, la promessa fatta in un momento così critico per tutto il mondo deve essere a tutti i costi mantenuta.

“ Seriamente, molti pensano che io sia un cog...e e io sono un bel cog...e ma una volta che tutto questo sarà finito dobbiamo riunire gli Oasis per un concerto di beneficenza – ha scritto su Twitter Liam Gallgher, lanciando poi un appello al fratello - . Dai Noel, dopo possiamo tornare alle nostre incredibili carriere soliste ”.

Listen seriously a lot of people think I’m a cunt and I am a good looking cunt but once this is put to bed we need to get oasis back for a 1 of gig rite for charity c’mon Noel we can then go back to our amazing solo careers c’mon you know LG x