"Vergognoso, anche per la Regina è troppo": il libro-rivelazione di Harry scatena il panico

Sono mesi che il principe Harry scherza col fuoco, provocando la royal family con interviste eclatanti e dichiarazioni scandalose. Niente di tutto questo, però, sembra aver ancora placato la sua rabbia. Ora il duca è deciso a far pubblicare un suo memoriale in cui racconta tutta la verità, niente altro che la verità sulla sua vita a corte. Buckingham Palace trema, i giornali vogliono saperne di più, mentre i Sussex, ancora una volta, sono riusciti a catturare l’attenzione del pubblico. Ma non volevano una vita da privati cittadini?

Memorie di un principe alla corte dei Windsor

Il memoriale del principe Harry dovrebbe uscire alla fine del 2022. A pubblicarlo sarà la casa editrice più importante d’America, la Penguin Random House e c’è da scommettere che sarà un’operazione di marketing colossale. Per ora, però, non abbiano una data sicura e nemmeno il titolo. Sappiamo però, che il duca avrebbe lavorato al libro per un anno, ma si è servito di un ghostwriter, il premio Pulitzer J.R. Moehringer (che dovrebbe guadagnare un milione di sterline per il suo lavoro e pare sia stato presentato al principe da George Clooney). Cominciamo a farci qualche domanda. Harry vuole di nuovo sparare a zero sulla famiglia? Possibile che la situazione non sia risolvibile tra le mura del Palazzo? Quanto sarà attendibile questo memoir? Anche chi non è esperto di letteratura sa che le autobiografie, per quanto sincere, mettono nero su bianco solo un punto di vista, quello dell’autore e raramente ciò che dicono è inopinabile. Infine il quesito dei quesiti: Harry vuole monetizzare fino all’ultimo aneddoto sulla sua vita? Detto in altra forma: è questa l’indipendenza economica a cui ambiva?

Monetizzare o non monetizzare, questo è il problema

Il duca di Sussex ha dichiarato che i proventi della sua autobiografia andranno in beneficenza, però c’è un dettaglio. Harry avrebbe intascato 14,7 milioni di sterline (17 milioni di euro) di anticipo. Anche questa somma sarà devoluta ai più bisognosi? Se così non fosse, come fa notare una fonte di Palazzo, " Harry deve chiarire se anche quell’anticipo andrà in beneficenza. Perché altrimenti il ricavato del libro sarà molto più basso, dato che deve prima coprire i costi di un anticipo così massiccio”. Qual è la verità? Forse sarà proprio Harry a chiarire la questione, dimostrando di aver compreso l’avvertimento che gli diede la regina Elisabetta quando gli vietò di usare il marchio Sussex per creare una linea di merchandising.

Un libro di Harry, scritto da Meghan

Così titola il Daily Mail, che scrive anche: “Il principe Harry non ha sentito il bisogno di chiedere il permesso a Buckingham Palace per scrivere le sue memorie da venti milioni di dollari sulla Megxit, ha dichiarato il suo portavoce oggi”. Ciò significa, almeno in apparenza, che il duca di Sussex ha intenzione di tagliare i ponti con la famiglia (a meno che nella sua autobiografia non riporti solo aneddoti idilliaci, cosa che sembra poco probabile). Un’altra domanda: c’è lo zampino di Meghan Markle nella stesura di questo libro? Secondo i pareri degli esperti, raccolti dal Daily Mail, sì. Gli insider definiscono il libro “un esercizio lucrativo a spese della royal family” e sono certi che si tratterà di “un libro di Harry, scritto da Meghan”. Una fonte ha specificato: “Penso che siano tutti stanchi di essere arrabbiati quando si tratta di quei due. Hanno trascorso gli ultimi 18 mesi facendo tutto ciò che avevano promesso a Sua Maestà di non fare, guadagnandosi da vivere grazie alle loro vite precedenti e allo status di membri della royal family. Purtroppo è tristemente scontato”.

Camilla, il bersaglio più facile

A quanto pare nessuno, nella royal family, sapeva che il principe Harry stava lavorando alle sue memorie. Il principe Carlo sarebbe il più preoccupato di tutti, oltre alla Regina, poiché teme che il figlio gli riservi parole poco lusinghiere. L’erede al trono, a quanto pare, ha paura anche del fatto che Camilla Parker Bowles possa diventare un bersaglio facile per Harry. La duchessa di Cornovaglia non ha mai goduto della popolarità di Lady Diana e a fatica, dopo anni, si è fatta rispettare dai sudditi. Una fonte ha rivelato: “Siamo onesti, Harry non è mai stato vicino alla duchessa di Cornovaglia. Se nel libro racconterà della loro relazione testa, potrebbe danneggiarla proprio quando Carlo ha in progetto di farla diventare regina”. Harry potrebbe cancellare in un soffio tutto ciò che la matrigna ha costruito.

Harry verrà perdonato?