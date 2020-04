Licia Nunez: "Rita Rusic? Quando è uscita ne ho risentito"

Da sogno erotico a confidente e amica. Il rapporto tra Licia Nunez e Rita Rusic - prima e dopo il Grande Fratello Vip - ha subito una profonda trasformazione. Lo ha ammesso la Nunez durante una diretta social con il collega e amico Luca Capuano. Il legame di stima e complicità creatosi all’interno della casa tra le due donne si è visto sin dalle prime puntate, ma si è interrotto drasticamente con l’eliminazione di Rita dal reality. Oggi, a programma concluso, Licia Nunez è tornata a parlare dell’amica, come di un punto di riferimento perso durante il gioco.

La diretta social, organizzata sulla piattaforma Instagram con l’attore Luca Capuano, è stata l’occasione per la Nunez di ripercorrere le tappe principali della sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Un percorso fatto di alti e bassi, che però le ha permesso di farsi conoscere ancora meglio al grande pubblico. Licia Nunez non ha nascosto di aver creato legami importanti durante la permanenza a Cinecittà, in particolare con Rita Rusic. Alla domanda dell'amico sulla donna, l'ex gieffina ha spiegato: " Rita è una persona che mi ha colpito tantissimo, apparentemente può sembrare una persona distaccata e introversa, invece ha grande personalità ".

Alla vigilia dell’ingresso nella casa Licia Nunez aveva confessato, sulle pagine del settimanale "Chi", di avere un debole per l’ex moglie di Cecchi Gori, che in passato era stata il suo "sogno erotico". La permanenza al Grande Fratello Vip, però, ha consentito alle due donne di scoprire una grande affinità intellettiva, facendo nascere una bella amicizia. Più volte le due si erano confessate segreti ed episodi della loro vita privata, come quando Licia svelò alla Rusic di aver perso un bambino e di soffrire molto per questo.

Con l'uscita di scena della Rusic qualcosa è cambiato. L’eliminazione di quest’ultima dal reality, infatti, ha inferto un duro colpo a Licia Nunez che, sempre durante la diretta con Capuano, ha ammesso: " Rita è stato uno dei punti di riferimento che più mi è mancato all’interno della casa dopo la sua uscita. Veramente, io ne ho risentito tanto dell’uscita di Rita ".