L'inchino del mondo e le bizze di re Carlo III: chissà cosa direbbe la Regina

Nel giorno del suo funerale, dell'ultimo addio che chiude definitivamente il sipario su un regno lungo 70 anni, il personaggio della settimana è senz'altro lei: la regina Elisabetta II. Severa e austera e non sarebbe potuto essere diversamente visto il suo ruolo, tra le foto del suo regno che passeranno alla storia c'è però forse quella più irriverente. Quel ghigno malizioso che riuscì a dipingerle in volto, anche se in pubblico, suo marito, il principe Filippo, vestito con l'uniforme della guardia reale inglese.

E non si contano i contrasti in questi giorni di lutto. Lei, la regina dei tailleur pastello, oltre che del Regno Unito, dallo scorso 8 settembre ha costretto gli inglesi all'abito nero. E fa impressione vedere il serpente si persone vestite a lutto che si snoda per oltre 7 km. Sudditi e turisti, tra i quali un insospettabile David Beckham, che pur di fare un ultimo saluto alla Regina, alla storia, sono rimaste in piedi per 12, 24 e 36 ore, ordinate e compite. E chissà cosa direbbe lei, l'incrollabile Elisabetta II, nel vedere il suo ex nipote prediletto al suo capezzale insieme alla moglie Meghan, così invisa a corte da impedire al principe, figlio di re Carlo III, di partecipare all'evento ufficiale con i capi di Stato giunti a Londra.

Ma sarebbe stato interessante vedere anche le sue espressioni davanti al nervosismo del figlio al momento della firma dei documenti reali. Ma per quello è bastato assistere alle espressioni in diretta della nuova regina consorte Camilla, che davanti alle intemperanze del marito ha faticato a nascondere il disappunto misto all'imbarazzo per quell'uomo vissuto per oltre 70 anni nell'attesa di avere un vero lavoro, che non fosse l'hobby delle marmellate o la filantropia. E che ora, all'età a cui la maggior parte delle persone sono in pensione e trascorrono il loro tempo alla bocciofila, si trova sulle spalle il peso di un regno così difficile. Un re che ha avuto difficoltà a gestire anche il suo staff, che pretende che gli vengano stirati anche i lacci delle scarpe e ha appena licenziato oltre 100 dipendenti di Clarence House. Non certo il miglior modo di iniziare la carriera da re.

Chissà cosa direbbe la regina Elisabetta II nel vedere i suoi sudditi, ma anche l'intero pianeta, piangere per la sua morte. Sì, perché con la Regina non è morta solo la sovrana più longeva di sempre, ma si è chiuso definitivamente il Novecento. Si è chiusa un'epoca ed è sempre un po' triste lasciar andare qualcosa o qualcuno alla quale, dopo tutto, ci si era affezionati. Già, perché dopo 70 anni era impossibile non affezionarsi anche a lei, a Elisabetta II.