L'incidente, il ricovero, il messaggio sui social: paura per Blanco. Cosa è successo

Blanco è stato costretto a mettere in pausa il suo tour a causa di un incidente, che lo ha visto coinvolto nelle scorse ore. La notizia è arrivata direttamente dal cantante, che attraverso un post Instagram ha informato i fan dell'accaduto. " Purtroppo ho avuto un incidente per il quale devo per forza restare a riposo (ora sto bene) ", ha tenuto a precisare l'artista mostrandosi dal letto di un ospedale, nel quale è ricoverato presumibilmente da qualche giorno.

Riccardo Fabbriconi, questo il vero nome di Blanco, non ha chiarito la dinamica dell'incidente che lo ha visto finire in ospedale. Ma dalle sue parole si capisce che l'infortunio è stato di una certa gravità, visto che dovrà rimanere ricoverato e rispettare un rigoroso riposo. A fare preoccupare i suoi fan è stato soprattutto quel " ora sto bene ", come a chiarire che inizialmente Blanco se l'è vista brutta. Per tranquillizzare i suoi sostenitori, il giovane cantante ha scelto di registrare un breve video dall'ospedale e condividerlo su Instagram con un messaggio di scuse per la cancellazione dei prossimi impegni dal vivo.

Blanco era atteso al Goa-Boa The Next Day 2022 venerdì 24 giugno, ennesima tappa del suo tour sold out Blu Celeste. " La data del 24 a Genova sarà rimandata a un altro giorno vi voglio un mondo di bene e amo la musica più della mia salute per questo non sapete quanto soffro a non poter essere sul palco quel giorno spero di non deludere nessuno. Vi aggiornerò sulla nuova data in cui la sposteremo ", ha scritto sui social network il cantante, annunciando di dovere dare forfait anche a altri due eventi in programma nel fine settimana: il Tim summer hits a Roma il 23 giugno e la festa di Radio Deejay a Milano il 25 giugno.

Non è chiaro quanto l'artista potrà tornare sul palco, ma nell'ultimo messaggio condiviso sul web ha dato appuntamento ai fan a Rimini il primo luglio. Blanco è reduce dalla partecipazione all'Eurovision song contest e nei giorni scorsi era stato pizzicato dai paparazzi in vacanza con la nuova fidanzata, Martina Valdes, in Puglia. E c'è chi pensa che l'incidente sia avvenuto proprio al rientro dalla breve vacanza.