Il colpo di testa di Blanco al concerto: fugge dal palco. Security e cameraman in tilt

Inatteso fuoriprogramma al Future Hits Live, dove Blanco ha seminato il panico tra gli addetti della security per salire su un muretto e cantare uno dei suoi brani più popolari da un'altezza vertiginosa. La serata - organizzata da Radio Zeta all'Auditorium Parco della Musica di Roma - ha visto esibirsi dal vivo numerosi artisti italiani compresi Mahmood e Blanco, che hanno riportato dal vivo la loro "Brividi" dopo la vittoria di Sanremo e la partecipazione all'Eurovision di Torino.

Terminata l'esibizione in coppia, Blanco è tornato al centro del palco da solo per cantare il nuovo singolo "Nostalgia" e "Notti in bianco" dal suo album di esordio "Blu Celeste". Durante quest'ultima performance, però, il 19enne ha voluto sorprendere tutti e ha abbandonato il palco, scavalcando la recinzione che delimitava il backstage, mentre stava cantando. Gli addetti alla sicurezza lo hanno inseguito. Le telecamere hanno provato a stargli dietro, ma per alcuni minuti Blanco è sparito dagli schermi televisivi, seminando il panico tra lo staff dell'evento, mentre il pubblico in delirio continuava a intonare la sua canzone.

Quando le telecamere di TV8 - che ha trasmesso il concerto in diretta - lo hanno inquadrato nuovamente, Blanco era sopra un muro alto almeno quattro metri a fianco del palcoscenico. E da quella postazione, l'artista ha proseguito l'esibizione mentre sotto le giovanissime fan urlavano e cantavano a squarciagola. Alcuni video condivisi sui social network hanno mostrato cosa è successo negli attimi in cui il cantante è scappato. Nei filmati si vede il 19enne correre lungo la scalinata dell'auditorium inseguito da un addetto della sicurezza e raggiungere il muro, dove è salito per continuare lo spettacolo.

Per il suo pubblico questi colpi di testa non sono una novità. Lo scorso aprile durante uno dei suoi concerti in giro per l'Italia, Blanco si era gettato sulla folla che lo assisteva, ma questi - nonostante l'intervento della security - non lo avevano sostenuto, facendolo cadere rovinosamente a terra. Anche in quell'occasione a documentare tutto erano stati i telefonini e i video erano finiti sul web, diventando virali. I telespettatori del Future Hits Live, invece, non hanno capito cosa stesse accadendo in diretta fino a quando le telecamere non lo hanno "ritrovato".