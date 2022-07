L'indiscrezione su Totti e Ilary: "Rapporti tesi. Gli avvocati aspettano solo lei"

Altro che convivenza con la nuova fiamma Noemi, come si era vociferato nelle scorse ore. Francesco Totti mantiene un basso profilo e invece di andare in vacanza - come ha scelto di fare Ilary Blasi - ha deciso di rifugiarsi nella sua lussuosa villa all'Eur e continuare con la sua vita di sempre, ma da single. Con lui, in quella che era la casa di famiglia fino a poche settimane fa, c'è il figlio Cristian che ha scelto di stare con il padre ora che è tornato ad allenarsi con gli Under 17 della Roma.

Francesco Totti lo accompagna agli allenamenti ogni giorno. Di Noemi Bocchi invece non c'è traccia. Dopo essere stato pizzicato sotto l'appartamento di lei alla vigilia dell'annuncio della separazione, il Pupone non si è più avvicinato a Noemi e alla sua casa. Troppo clamore, troppa attenzione su di sé e sulla presunta donna, che lo avrebbe stregato, per compiere un passo simile e decisamente poco rispettoso visto il momento.

I rapporti tra Francesco Totti e Ilary Blasi, infatti, non sarebbero così sereni. " I rapporti sono tesi, anche perché la conduttrice dell’Isola dei Famosi ci ha messo molto del suo", riporta il Corriere, che sottolinea come l'ex velina - nonostante la richiesta di privacy - si stia impegnando a mostrarsi felice e disinvolta sui social network tra vacanze all'estero e relax al mare di Sabaudia. E così si scopre che mancherebbe proprio lei, Ilary Blasi, all'appello per dare il via al divorzio nella sua forma più burocratica. "Le pratiche per la separazione non sono nemmeno state avviate ", riferisce ancora il quotidiano nazionale.