"Linea al Tg1, è breve?", "Non vogliamo disturbare". Giorgino gela Mara Venier

Era da tempo che non si assisteva a un passaggio di testimone così polemico in diretta tv. Ma nell'ultima puntata di Domenica In la cessione della linea tra Mara Venier e Francesco Giorgino è stata particolarmente tesa e la scena non è sfuggita ai telespettatori. A indispettire il giornalista, che si apprestava a condurre la striscia straordinaria del Tg1 dedicata al G20 di Roma, è stato il tono ironico della conduttrice.

A mezz'ora dalla fine di Domenica In Mara Venier ha interrotto l'intervista al regista Ferzan Ozpetek per dare spazio all'anteprima dello speciale Tg1 dedicato al G20. Se fino a quel momento i toni della trasmissione erano stati ironici e distesi - grazie anche all'intermezzo dedicato a Ballando con le stelle e alla festa di Halloween - il pomeriggio di Rai Uno si apprestava ad assumere toni più seri con lo speciale dedicato alla chiusura del G20. Un cambio di registro che però non c'è stato, con la Venier che l'ha buttata in caciara mentre dal Tg1 chiedevano la linea.

La conduttrice si è rivolta alla regia chiedendo delucidazioni sulla durata dell'intervento esterno e poi ha scherzato: " Diamo la linea al Tg. È una cosa molto breve? Ditemi qualcosa, non mi lasciate così, nessuno parla. Ma che uomini siete!?! ". La regia ha mandato in onda l'immagine del giornalista Francesco Giorgino, che dagli studi del Tg1 attendeva la linea, ma il volto del conduttore è apparso tutt'altro che divertito. Serio e decisamente indispettivo, Giorgino ha esordito piccato: " Eccoci, buon pomeriggio saremo brevissimi perché non vogliamo certamente disturbare il regolare andamento della vostra trasmissione ".

Mara Venier ha cercato di riprendere la parola, salutandolo e chiedendogli se l'audio si sentiva, ma la tensione non si è smorzata e Giorgino ha proseguito la sua introduzione con un velo di risentimento: " Io mi chiamo Francesco Giorgino e sono il conduttore di questa edizione speciale del TG1, la terza che facciamo da lunedì scorso e naturalmente prenderemo la linea intorno alle ore 16 per rendere conto in diretta della conferenza stampa finale sul G20 ". Il giornalista ha poi spiegato quali argomenti il Tg1 avrebbe affrontato in merito al G20 di Roma e Mara Venier è rimasta in rigoroso silenzio fino alla fine dell'intervento quando - con un laconico: " Grazie a Francesco Giorgino " - ha chiuso l'intervento ad alta tensione.