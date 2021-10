Abatantuono imbarazza la Venier: "Ti ricordi quella notte insieme?"

Diego Abatantuono è tornato protagonista sul piccolo e sul grande schermo grazie al reality Dinner Club, su Amazon Prime, e al nuovo film Una notte da dottore. Ma la scena il popolare attore l'ha conquistata durante l'ultima puntata di Domenica In, dove è stato ospite di Mara Venier. Il siparietto consumatosi con la conduttrice, su una presunta passata tresca tra loro, è stato il perno della trasmissione di Rai Uno ed è diventato virale sul web.

Diego Abatantuono è arrivato in studio da Mara Venier in compagnia di Frank Matano. I due sono protagonisti della nuova pellicola di Guido Chiesa, remake del film francese "Chiamate un dottore!". Prima di parlare del lungometraggio, però, la padrona di casa ha voluto ripercorre alcuni momenti importanti della carriera e della vita del popolare attore. Ma è qui che Abatantuono l'ha presa in contropiede, commentando in modo allusivo un racconto fatto da Mara Venier.

" Mi ricordo una sbronza a Milano, avevo bevuto un Margarita. Mi ricordo che mi hai portata tu in albergo ", ha ricordato Mara Venier, servendo la replica ad Abatantuono: " Ma allora ti ricordi anche il dopo? Lasciamo stare… Ne parlavo con tuo marito ieri sera ". L'allusione dell'artista ha fatto scoppiare la conduttrice in una fragorosa risata, decisamente impreparata a quello che, pochi secondi dopo, avrebbe detto ancora l'attore con tono allusivo: " Eh sì io mi ricordo anche il dopo… ". L'imbarazzo è stato evidente in studio e la Venier ha cercato di glissare, lanciando la clip promozionale del suo ultimo lavoro Una notte da dottore, in cui Abatantuono è il protagonista.

Il web si è scatenato dopo il singolare siparietto consumatosi in diretta e alcuni internauti hanno persino ipotizzato che tra i due - al di là della gag vista in puntata - ci sia stato davvero un flirt in passato. Ma indiscrezioni su una storia d'amore tra l'attore e la conduttrice non sono mai emerse negli anni sulla cronaca rosa. Nel passato amoroso della conduttrice veneziana c'è senza dubbio un nome importante del cinema italiano, quello di Jerry Calà, che la Venier sposò nel 1984 e con il quale, nonostante la separazione nell'87, è rimasta sempre in ottimi rapporti.