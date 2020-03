L'ipotesi di Belen Rodriguez sull'epidemia: "La settimana della moda è stata deleteria"

Belen Rodriguez solo una settimana fa ha raccontato a Verissimo la sua paura per l'emergenza coronavirus. La showgirl argentina da diverse settimane vive chiusa in casa insieme a suo marito Stefano De Martino e al piccolo Santiago. In queste ore, la Rodriguez ha rilasciato alcune dichiarazioni all'Adnkronos esprimendo il suo pensiero su quanto sta accadendo in Italia e su quali sarebbero, secondo lei, alcune delle falle iniziali che avrebbero contribuito alla propagazione del virus.

" Se avessero evitato di fare la settimana della moda forse tutto questo non sarebbe successo. Sono arrivati voli da zone che non erano al sicuro. Secondo me è da lì che è partito tutto ", questo è il pensiero di Belen Rodriguez in merito all'epidemia di coronavirus, che nel nostro Paese ha iniziato a manifestarsi con maggiore intensità proprio nei giorni che Milano era in fermento per gli eventi della moda. La Rodriguez vive da ormai moltissimi anni a Milano, è qui che si svolge gran parte della sua vita sociale ed è qui che lei, in qualità di testimonial, modella e influencer, ha partecipato ad alcuni degli appuntamenti della fashion week più attesa d'Europa. " Se dopo la Cina siamo diventati il Paese più infetto nel mondo c'è qualcosa che è andato storto. La settimana della moda è stata deleteria, il Governo doveva attivarsi prima ", ha proseguito la showgirl.