Spunta una lista di possibili spose del principe Carlo: "Posso dire di essere gay?"

In passato quando i rampolli dei casati reali dovevano sposarsi e le famiglie iniziavano a muovere nella maniera più vantaggiosa possibile per loro le pedine dello scacchiere di alleanze politico-matrimoniali, era prassi far circolare nelle corti d’Europa i ritratti dei giovani in età da marito o da moglie. Una pratica che continuava anche dopo la promessa nuziale. Capitava spesso anche che i pittori di corte si prendessero delle licenze “estetiche” mentre lavoravano a questi ritratti, rendendo i loro soggetti più affascinanti di quanto non fossero in realtà (e causando non poche delusioni quando i futuri sposi si incontravano dal vivo). Potremmo pensare che tale abitudine sa ormai obsoleta tra le famiglie regnanti, invece non sarebbe proprio così, almeno nella royal family inglese e in particolare per il principe Carlo.

Secondo le rivelazioni del banchiere Broderick Munro-Wilson, riportate dall’Express, prima di prendere in considerazione Lady Diana al principe di Galles sarebbe stata presentata una lista di possibili candidate a matrimonio. Non più ritratti tra cui selezionare la sposa ideale, ma una serie di nomi (a cui, comunque, potevano essere abbinate delle fotografie presenti su tutti i giornali). Munro-Wilson conosce il principe Carlo e la consorte Camilla personalmente e, secondo la sua opinione, il figlio della regina Elisabetta non sarebbe stato affatto contento dell’esistenza della famigerata lista. Il banchiere ha aggiunto: “Ho pensato, oh poveretto, non sono sicuro che sceglierei qualcuna tra loro”.

A dire il vero, però, un nome spiccava sugli altri. A tal proposito Broderick Munro-Wilson ha rivelato: “La sola possibilità era Carolina di Monaco”. Dunque in passato, almeno per un istante, c’è stata la concreta speranza di vedere una Grimaldi sul trono d’Inghilterra. È vero che la Storia non si fa con i “se”, però viene da chiedersi come sarebbe stata la vita del principe Carlo e della royal family inglese se a corte fosse arrivata una delle figlie di Ranieri di Monaco e di Grace Kelly. Munro-Wilson ha ricordato le perplessità dell’erede al trono, forse persino i timori per il futuro, riassunti in una frase secca, incredibile, venata di una punta di cinismo.

Il banchiere, infatti, ci dice che dopo aver osservato la lista il principe Carlo avrebbe dichiarato, un po’ per scherzo un po’, forse, per esasperazione: “Potrei diventare gay?”. Munro-Wilson ha poi raccontato: “Scoppiammo a ridere e poi passammo oltre”. A quanto pare il principe Carlo considerava piuttosto sgradevole dover scegliere la donna della sua vita in questo modo e, in effetti, non sembra il massimo del romanticismo. A questo dobbiamo aggiungere, come puntualizza il banchiere, che per gli aristocratici di tale livello la scelta era limitata alle eredi di poche, selezionatissime famiglie.

Quello che in passato i nobili chiamavano “mercato matrimoniale” era davvero ristretto e non esisteva la possibilità di uscire da questi rigidi confini. Una opzione concessa al principe William e a Harry, ma non al principe Carlo. Quindi è comprensibile la sua insofferenza verso la lista di mogli ideali. Non dimentichiamo, poi, che oltre al lignaggio alla sposa veniva richiesto un altro requisito, ovvero la verginità (come accadde a Lady Diana). Richieste inutili e inammissibili oggi, ma non fino a poco tempo fa. Il principe Carlo mostrò un certo interessamento per sua cugina, Lady Amanda Knatchbull, ma quella lo rifiutò, dichiarandosi non ancora pronta al matrimonio. Si volse, allora, verso l’ereditiera scozzese Anna Wallace, chiedendole di sposarla per ben due volte. A quanto pare, però, sia il principe Carlo che Anna non erano convinti l’uno dell’altra e il matrimonio sfumò.