Lite tra Gianmarco Onestini e Adara Molinero, spunta il nome del presunto amante

Solo qualche giorno fa, Gianmarco Onestini annunciava la fine della sua relazione con Adara Molinero, raccontando di aver scoperto delle chat compromettenti tra la fidanzata e un ragazzo in particolare, con il quale si dava appuntamento.

Gianmarco, dunque, aveva annunciato di essere pronto a lasciare la Spagna, dove si era trasferito per convivere con Adara, per tornare in Italia dove vive la sua famiglia. Partito dalla penisola lo scorso venerdì 27 marzo con un volo speciale per l'emergenza coronavirus, il giovane bolognese aveva rilasciato un’intervista per un’emittente iberica proprio qualche ora dopo aver scoperto il tradimento della compagna.

La coppia, quindi, in collegamento con Mario Angulo, ha raccontato cosa accaduto nelle ultime ore e, ancora una volta, le dichiarazioni di entrambi sono apparse in netto contrasto. Onestini ha riportato alcuni frammenti della conversazione tra la fidanzata e il ragazzo la cui identità è stata resa nota proprio durante l’intervista. Gianmarco ha parlato di messaggi come “ti innamorerai di me in sette giorni” e di appuntamenti organizzati per vedere insieme Supervivientes.

La Molinero, pur ribadendo di non aver mai risposto in maniera compromettente all’uomo con cui chattava – tale Rodrigo Fuertes Punch, noto in Spagna per aver partecipato alla settima edizione del Grande Fratello Vip – non ha nascosto lo scambio di messaggi, ma ci ha tenuto a sottolineare come l’atteggiamento di Gianmarco fosse pretestuoso. Lei, infatti, ha continuato ad accusare il fidanzato di aver deciso di tornare in Italia per motivi che non le sono del tutto chiari.

Tra i due – ormai ex – fidanzati non c’è stata possibilità di chiarimento, tra loro sono volate accuse reciproche e pesanti che sembrano lasciar intendere che per i due non ci sia alcuna possibilità di recupero. Il confronto serrato, poi, è stato commentato anche dal presunto amante di Adara che, dopo aver assistito alla lite tra i due, è intervenuto sottolineando come lo scambio di messaggio tra lui e la Molinero sia stato solo amichevole.