Gianmarco Onestini di nuovo single: "Adara flirtava con altri"

È già arrivata al capolinea la relazione tra Gianmarco Onestini e Adara Molinero che, a lungo, avevano concentrato l’interesse del gossip spagnolo.

La coppia, nata sotto le telecamere del Grande Fratello Vip iberico, si è avvicinata proprio grazie al reality show. Gianmarco aveva deciso di continuare la sua relazione con Adara nonostante fosse stato bersagliato dal pubblico, che gli aveva puntato il dito contro per essersi avvicinato ad una donna già impegnata e con un bambino di sei mesi.

La Molinero, infatti, al momento del suo ingresso nella Casa, risultava legata ad Hugo Sierra, ora concorrente de L'Isola dei famosi dove sta destando scandalo per le sue notti infuocate con Ivana Icardi. Nonostante le critiche e una serie di alti e bassi che avevano minato la loro stabilità, Gianmarco e Adara si erano ritrovati grazie ad un altro show televisivo che aveva permesso loro di ricongiungersi e riappacificarsi dopo la rottura avvenuta a conclusione del Gf Vip.

Così, forti del loro sentimento, i due avevano ufficializzato il loro fidanzamento e Onestini aveva annunciato a tutti di essere pronto a trasferirsi in Spagna per iniziare la convivenza con Adara. Il giovane, infatti, a causa del coronavirus, risulta essere ancora nel Paese che gli ha regalato il successo e lontano dalla sua famiglia che, invece, vive in Italia.

Nelle ultime ore, però, è arrivata la notizia della fine della relazione tra Gianmarco e Adara a causa di un suo tradimento. A darne la notizia è stato proprio il giovane bolognese attraverso i suoi social, dove ha spiegato di aver preso questa decisione in seguito alla scoperta che la Molinero flirtava con altri e, in particolar modo, con un uomo con il quale stava organizzando un incontro segreto .