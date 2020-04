Lite tra Johnny Depp e Amber Heard, nuovi audio: "Quanto sangue, cerchiamo la punta del dito"

Nel 2015 Johnny Depp e Amber Heard furono protagonisti di un incidente avvenuto dopo una delle furibonde liti che spesso esplodevano tra le mura domestiche.

Riguardo l’episodio, avvenuto in Australia mentre l’attore era impegnato con le riprese de “Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar”, i due diedero versioni differenti dopo la separazione. Se in un primo momento Depp parlò di una ferita avvenuta contro una porta, in seguito alla lotta scaturita dalla separazione e alle continue accuse reciproche tra ex coniugi, vennero fuori delle nuove verità.

Amber Heard raccontò che l’ex compagno si ferì il dito medio della mano destra mentre stava sbattendo un telefono contro il muro, ancora sotto l’effetto di alcool ed ecstasy consumati per tre giorni. Lui, invece, dichiarò di essersi tagliato il dito a causa di una bottiglia di vodka lanciatagli contro dalla ex moglie in seguito alla sua richiesta di firmare un accordo post-matrimoniale un mese dopo le nozze. La bottiglia, infrangendosi contro un piano di marmo, gli tagliò il dito.

A distanza di cinque anni da quell’episodio, il Daily Mail pubblica degli audio di quel momento facendo emergere dettagli raccapriccianti, degni di un film dell’orrore. Nei documenti resi pubblici, si ascolta la voce del medico intervenuto in soccorso di Johnny Depp che, all’ingresso nell’abitazione, resta spaventato dal sangue presente sulla scena.

“ Guarda quanto sangue ca..o! – si sente dire all’infermiera Debbie Lloyd- . Quanto è grande il pezzo di pelle che cerchiamo? C'è un cestino con le bende da qualche parte? ". “ Stiamo cercando la punta del dito medio. Ho visto nel cestino ma non c'è nulla che assomigli alla carne ”, si ascolta dire al medico David Kipper.

Negli audio, inoltre, Johnny Depp continua ad inveire contro la moglie. “ Spero che lunedì te ne andrai. Vorrei che tu avessi capito cosa sei e cosa mi hai fatto, come mi hai fatto sentire disgustato di me stesso – urla l’attore - . Me ne sarei dovuto andare il giorno che ho saputo che si era tinta i capelli (incomprensibile)” . Lei, invece, è distante ma si riconosce il suo pianto singhiozzante.

Nei documenti resi pubblici, inoltre, medico intervenuto sul posto prescrive a Amber Heard un antipsicotico e la invita a cercare qualcuno che la accompagni nel volo per Los Angeles, affinchè lei e il marito possano stare separati.