Tra liti e lettere. Briatore e Gregoraci rilanciano il Gf Vip (e fanno pure la pace)

Adesso vediamo come andrà avanti. La narrazione (si dice così, ormai) del Grande Fratello Vip ha trovato il grande detonatore: il caso Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Coppia scoppiata ma unitissima. Almeno dalle parti della Casa più famosa di tutte le case, ossia quella dove sono reclusi i cosiddetti Vip del Grande Fratello presentato su Canale 5 da un Alfonso Signorini sempre più caliente. Dopo un po' di rodaggio con scandaletti e gozzoviglie varie (dalla coatta Patrizia De Blanck alle emorroidi dell'insopportabile Tommaso Zorzi) è arrivato il piatto forte: lo scontro a distanza tra Gregoraci e Briatore. Lei algida ma passionale, se non altro con Pierpaolo Pretelli, definito maternamente «un cucciolotto che di alcune cose non si rende nemmeno conto». Testuale. Lui ultimamente molto presente nei talk show politici con posizioni frontali sul Covid e, soprattutto, sulla gestione economica di questo governo nella fase maledetta che tutti noi stiamo attraversando. Due mondi che soltanto il Grande Fratello, ossia un mostro onnivoro che mescola alto e basso, anzi molto spesso il bassissimo con il po' più alto, è stato in grado di mettere insieme.

Dopo qualche scaramuccia, l'altra sera c'è stato il redde rationem tra la (ex) coppia più bella del mondo, la splendida conduttrice tv con l'uomo d'affari straricco e già benedetto da storie d'amore con le più belle in circolazione, da Naomi Campbell a Heidi Klum. Naturalmente il salotto della Casa (oppure annesse stanze da letto) era diventato il trampolino dal quale alcuni giorni fa sono decollate le prime lamentele della Gregoraci sulla vita con Briatore. Poi in una intervista lui ha duramente replicato che, se le cose non le andavano bene, avrebbe potuto rinunciare ai privilegi di cui gode, dalle case a Roma e Montecarlo alle lussuose vacanze in Sardegna. Quasi fosse un contrappasso, all'interno della Casa è iniziato un lento, inequivocabile e allusivo avvicinamento tra Gregoraci e un altro concorrente, il (molto più) giovane Petrelli. Qualche immagine li ritrae assai vicini. Qualche parola li fotografa molto in confidenza. Mentre nella Casa succedevano queste cose, Flavio Briatore, ormai ristabilito dopo l'aggressione del Covid, è tornato protagonista, apparendo molto agguerrito in vari talk serali. Non a caso, lui è un testimonial di tutta la vicenda Coronavirus, essendo stato protagonista delle polemiche estive sull'apertura dei locali in Sardegna e poi costretto al ricovero proprio per aver contratto il virus. Perciò l'altra sera al Grande Fratello Vip il colpo di scena, che peraltro è arrivato in una puntata premiata dagli ascolti con un lusinghiero 20,6 per cento di share e quasi 3 milioni e quattrocentomila telespettatori disposti alle ore piccole pur di vedere che cosa succede tra i Vip della casa. È successo che Flavio Briatore ha scritto una lettera a Elisabetta Gregoraci, che l'ha letta tra le lacrime. «Fin dal principio, ero contento della tua partecipazione al Grande Fratello Vip» ha esordito Briatore. Ma «alcune tue affermazioni, inevitabilmente, mi hanno fato molto male, ma sarà opportuno parlarne in privato come abbiamo sempre fatto. Portare il privato in pubblico, conoscendo la tua e la mia riservatezza, non ci appartiene. Facciamo vivere i momenti belli che abbiamo vissuto e ti ringrazio per le parole con cui mi hai descritto in confessionale quando ho rivisto la vera Eli. E sappi che l'intervista che ho rilasciato (al Fatto Quotidiano - ndr) non era solo racchiusa in quei tre punti che ti hanno mostrato. All'interno c'erano anche belle parole dedicate a te. Avrai tempo di leggerle». E via con altre precisazioni paterne e domestiche che hanno scatenato i social.

In ogni caso, questa lettera è diventata il punto di svolta di una edizione partita con le solite comprensibili difficoltà ma che, come spesso accade, inizia a ingranare la marcia, non solo sugli ascolti ma anche sull'impatto di opinione. Come si sa, a piccoli personaggi corrispondono piccoli casi. Ma quando i nomi sono di primo piano...