Lockdown all'italiana, polemica per il film con Ezio Greggio

Lockdown all'italiana - che va in onda questa sera alle 21.34 su Canale 5 - è la pellicola diretta da Enrico Vanzina uscita in piena pandemia, quando l'Italia era ancora alle prese con gli strascichi della quarantenza e della divisione a zone. Proprio per il clima tutt'altro che rilassato che incombeva sul Belpaese, Lockdown all'italiana è stato al centro di non poche polemiche.

Lockdown all'italiana, la trama

Mariella (Paola Minaccioni) è una donna che pensava di avere una vita piuttosto serena e tranquilla, ma di punto in bianco scopre che suo marito Giovanni (Ezio Greggio) ha avuto una relazione adultera con Tamara (Martina Stella), una ragazza "borgatara", che vive nella periferia romana. Walter (Ricky Memphis) è il compagno di Tamara e si guadagna da vivere come tassista e l'ultima cosa che vorrebbe dopo una giornata di lavoro è scoprire che la compagna lo tradisce con un uomo impettito della "Roma Bene". Le due coppie, dunque, capiscono di non poter più resistere e che il matrimonio è naufragato. Sia Giovanni che Tamara sono pronti a lasciare i rispettivi tetti coniugali, ma prima di avere la possibilità di superare la soglia di casa, dalla televisione si diffonde la decisione presa dal governo di chiudere tutto e di costringere l'Italia a un lockdown generale. Le due coppie sposate, dunque, saranno costrette a vivere ancora sotto lo stesso tetto, con la rabbia e il risentimento a fare da contorno a una situazione già di per sé piena di tensione e dubbi. Riusciranno i quattro protagonisti a sopportare la convivenza forzata con il proprio partner almeno fino alla fine della quarantena?

Le polemiche contro il film

Come si legge su Il Corriere della Sera, Lockdown all'italiana è "probabilmente il primo film italiano di finzione girato dopo la fine dell'isolamento". La pellicola, infatti, è stato uno dei primi film a essere realizzato con il chiaro intento di riportare le persone al cinema, di allontanarle dall'incubo della quarantena e della cosiddetta "sindrome della capanna" che per mesi ha reso difficile a molti italiani abbandonare la sicurezza della propria dimora per avventurarsi fuori. Inoltre Lockdown all'italiana trascina con sé un altro piccolo primato. Si tratta infatti della prima regia per Enrico Vanzina. Dopo aver passato più di cinquant'anni a scrivere sceneggiature per il cinema e a collaborare "dietro le quinte" per il fratello Carlo, Enrico Vanzina ha deciso di debuttare dietro la macchina da presa proprio dopo il trauma della morte di Carlo Vanzina. Per questo suo debutto cinematografico, il neo-regista ha scelto di portare sul grande schermo i tic e le abitudini che gli italiani avevano sviluppato nel terribile periodo della quarantena. A differenza di molti altri, però, Enrico Vanzina ha scelto di fare un film che appartiene alla commedia. Ed è stata proprio questa scelta a far ricadere su Lockdown all'italiana numerose polemiche.