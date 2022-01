Cosa c'è davvero dietro la rottura Hunziker-Trussardi

Ha fatto rumore nei giorni scorsi la notizia della rottura tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. I due, insieme da 10 anni e sposati da 8, erano una delle coppie più invidiate del mondo dello spettacolo in Italia. Belli e innamorati, hanno due figlie e la loro vita è sempre stata vissuta nella tranquillità di Bergamo, nel palazzo di famiglia dei Trussardi. Ma i più attenti già da tempo avevano notato dei segnali che lasciavano intendere una rottura. Lei era spesso in una casa che non era quella bergamasca, dei due non c'erano più foto insieme e anche per l'anniversario di matrimonio nessun post social ricordava l'avvenimento. Ora è il settimanale Chi a rivelare cosa si nasconde dietro la separazione più chiacchierata del momento, annunciata al mondo con un freddo comunicato stampa.

Come immaginabile, anche nel loro caso sarebbe stato il lockdown a far detonare il matrimonio. Probabilmente i problemi c'erano già prima ma quella situazione di convivenza forzata 24 ore su 24, come anche in altri casi, ha minato il delicato equilibrio che i due erano riusciti a costruire, sicuramente troppo fragile per resistere in una situazione come quella. Lo stop forzato al lavoro di Tomaso Trussardi ha fatto il resto.

Il lockdown delle aziende all'inizio del 2020 e la conseguente crisi ha colpito anche la casa di moda del rampollo bergamasco e, secondo il settimanale Chi, Michelle Hunziker non sarebbe stata adeguatamente vicina al suo uomo in quel momento difficile. Lei, infatti, avrebbe preferito trasferirsi a Roma per un mese per registrare le puntate di All together now, mettendo ancora più distanza col marito. In più, Gabriele Parpiglia riferisce anche che alla base delle acredini che hanno portato alla rottura potrebbero esserci stati anche alcuni investimenti commerciali poco felici. Per ultimo, ma non in ordine di importanza o cronologico, ci sarebbe anche un feeling, o meglio una "simpatia" (come viene definita dal settimanale) tra Tomaso Trussardi e l'assistente della stilista Elisabetta Franchi, con la quale ultimamente l'imprenditore pare trascorra molto tempo.

Tomaso Trussardi non è nemmeno stato invitato al compleanno di Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle ed Eros Ramazzotti. La ragazza ha compiuto gli anni lo scorso 5 dicembre e con l'imprenditore ha sempre avuto un ottimo rapporto, tanto che il suo fidanzato avrebbe dovuto iniziare a lavorare per lui. Ma proprio in quell'occasione la ragazza avrebbe confessato ai suoi amici più stretti che sua madre e il marito si erano separati e che quella "era la scelta più giusta perché non poteva più vedere sua madre soffrire".

A novembre ci avevano provato a depistare tutti, postando una foto insieme dopo una corsa, grande passione di Tomaso. A quell'evento aveva preso parte anche Michelle Hunziker, forse per non dare adito a pettegolezzi prima del tempo. Ma la loro storia era già andata in pezzi da tempo e niente che i due abbiano provato a fare negli ultimi due anni pare abbia potuto nulla per rimettere insieme i cocci del matrimonio.