"Ripicche, silenzi e porte chiuse". Così è finita tra Hunziker e Trussardi

Il cominucato con il quale Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno annunciato la loro separazione è scarno e con pochi dettagli, quasi telegrafico. L'ormai ex coppia ha affidato all'Ansa il comunicato, scegliendo volutamente un'agenzia di stampa per tutelare le figlie nate dal loro matrimonio, ancora troppo piccole per essere travolte dallo tsunami del gossip. Ma quelle poche righe nascondono una realtà che è ben più complicata di quanto le loro parole non vogliono che appaia, una realtà comune a molte coppie, che non risparmia nessuno, nemmeno chi ha il cognome famoso.

Il Corriere della sera ipotizza che la rottura tra Hunziker e Trussardi possa essere figlia del lockdown. Non sarebbe così strano, visto il grande numero di coppie che si sono dette addio dopo i lunghi mesi di convivenza forzata 24 ore su 24. In tanti non erano abituati a condividere la quotidianità della casa e i due mesi di "reclusione" forzata, anche in questo caso, potrebbero aver fatto emergere tutti quei problemi e quelle divergenze che, prima, erano appiattite dalla routine lavorativa mondana.

Il matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ha fatto sognare tanti. La loro sembrava una favola destinata al lieto fine, anche se chi li conosce bene parla di un rapporto non sempre sereno, con alti e bassi. Per l'appunto, come la maggior parte delle famiglie, anche quelle felicemente sposate. Qualche lite all'interno della coppia è fisiologica e nemmeno loro hanno fatto eccezione. Ma c'è un aspetto nel quale Trussardi e Hunziker si sono distinti rispetto alle moderne coppie dello spettacolo: hanno sempre voluto tenere separate le loro vite reali sui social. Sono state rare le occasioni nelle quali i due si sono mostrati insieme, non hanno mai fatto la crasi (stile Ferragnez) dei loro cognomi.

L'autonomia di ogni individuo della coppia è stata forse la chiave che ha permesso loro di far durare il matrimonio per otto anni, il bilancere per i loro caratteri entrambi forti e, dice chi li conosce, anche divergenti. Quell'equilibrio così fragile, fatto di eventi mondani diversi, di vita sociale non sempre convergente, potrebbe aver trovato il suo punto di rottura durante il lockdown, quando i due pare " siano scivolati in una crisi più grave, tra ripicche, silenzi e porte chiuse ".

Possono esser tanti i motivi che li hanno spinti alla separazione, motivi che, al momento, vengono giustamente preservati dalla curiosità dei loro seguaci. I fatti, però, parlano chiaro. Michelle Hunziker da tempo vive a Milano, ha cambiato taglio di capelli e ha iniziato a praticare le arti marziali. Tomaso Trussardi, invece, è sempre più impegnato con le attività promozionali legate ai motori, spesso in compagnia di Goffredo Cerza, compagno di Auorora Ramazzotti. Le avvisaglie della rottura erano state tante, già a partire da questa estate, ma è solo quando le voci si sono fatte più insistenti che i due hanno deciso di uscire allo scoperto e di prendere la situazione in mano per provare a spegnere le illazioni.