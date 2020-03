Lodovica Comello: "Momento assurdo per dare alla luce un bambino"

Lodovica Comello si prepara a diventare mamma in una situazione surreale, che mai si sarebbe immaginata di vivere. La conduttrice e speaker radiofonica ha rilasciato un’intervista al settimanale "Vanity Fair", parlando dell’imminente parto e delle crescenti paure per l’emergenza da coronavirus.

Pochi mesi fa Lodovica Comello aveva annunciato ai suoi fan di essere in dolce attesa. Per farlo aveva scelto di condividere un post ironico sui suoi canali social con la complicità del marito, Tomas Goldschmidt. La gravidanza non l’ha però tenuta lontana dai suoi impegni professionali. Lodovica Comello ha continuato a condurre lo show di Sky "Italia’s got talent" e portato avanti il ruolo di speaker radiofonica su Radio 105. Da poche settimane però la presentatrice e attrice di origini friulane ha deciso di rallentare il ritmo di lavoro, in previsione dell’imminente nascita del piccolo, rinunciando suo malgrado alla conduzione della finalissima del reality dei talenti.