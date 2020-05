Loredana Bertè: "Io vittima della sindrome di Stendhal"

Loredana Bertè non ha mai nascosto la sua passione per l’arte, frutto anche dei suoi studi giovanili. L’eclettica cantante italiana ha però svelato di esser stata vittima di un episodio di estasi contemplativa, comunemente chiamata sindrome di Stendhal, di fronte a una famosa opera di Picasso.

Nelle scorse ore Loredana Bertè ha risposto alle domande curiose dei suoi follower sulla sua pagina Instagram. Nel replicare a una fan sulle sue preferenze artistiche, ha così confessato di esser stata vittima della rara patologia psicosomatica, detta anche sindrome di Firenze, alcuni anni fa durante una visita culturale. Tutta colpa della "Guernica" famosa opera di Pablo Picasso, realizzata dall’artista nel 1937 e che rappresenta l'orrore della guerra civile spagnola. Il quadro, chiara espressione del movimento cubista, ha catturato l’attenzione della Berté talmente tanto da farla scivolare in una singolare forma di estati contemplativa, che l’ha portata a immedesimarsi con essa addirittura per alcune ore.

"Sono rimasta incantata – ha spiegato nel post video pubblicato sui social la Bertè - posso dire che la sindrome di Stendhal mi ha preso in pieno. Per tre ore l’ho fissata senza dire una parola. Alla fine mi hanno raggiunto delle guardie giurate, dicendomi che stava per chiudere il museo. Sono dovuta andare via ma la mia ultima immagine è stata proprio sulla Guernica" .

Loredana Bertè è reduce dalla partecipazione come giurata all'ultima edizione di "Amici di Maria De Filippi". La cantante però - presenza fissa e spesso critica della giuria tecnica - non è potuta essere presente alla finalissima per colpa del lockdown da coronavirus. Proprio dalla sua quarantena milanese, la Bertè ha ricordato questo singolare episodio avvenuto mentre stava ammirando l’opera d'arte di Picasso all’interno del famoso museo Guggenheim di New York. I fatti risalgono ad alcuni anni fa, quando l'artista si è trovata ad ammirare la tela del suo artista preferito e - trasportata dalle emozioni - sarebbe stata vittima della sindrome di Stendhal. Un episodio raro, che fortunatamente ha un’incidenza molto bassa e che può accadere saltuariamente agli amanti dell'arte come lei.